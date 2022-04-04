ضرورة ترميم الخطة الامنية لإقليم كوردستان

عبدالله جعفر كوفلي/ باحث أكاديمي

٣/٤/٢٠٢٢

الخطة الامنية تعتبر اهم العوامل المساعدة لنجاح عمل أية مؤسسة أمنية في تحقيق أهدافها، في حال تم تطبيقها بشكل جيد، ومن جانب اخر، فانها تكون اهم اسباب الفشل في حال لم يكن مناسباً ولم يحقق أهدافها المنشودة، بل تؤدي الى مضاعفة المسؤولية للمخططين قبل غيرهم، ويكون تخطيطاً للفشل لا لشيءٍ اخر.

الخطة الامنية تعتبر ركناً مهماً من اركان أية عملية أمنية، بدونها لا يمكن الوصول الى الهدف المرسوم من قبل القيادة الامنية المعنية بالمهمة.

الخطة الامنية تتطلب وجود صفات معينة منها: الواقعية ومنطقية ومحددة الهدف الأساسي والثانوي ومرحلية وواضحة ومرنة وسرية ووجود البدائل وشاملة.

من اكثر الأخطاء شيوعاً واخطرها على الإطلاق، التي يقع فيه القائمون برسم الخطة الامنية، هو ان يتم بناء الخطة وفق أسس ومواصفات مثالية ومحكمة وصلبة بدلاً من وضعها بصورة ذكية ومرنة .

ان الخطة الامنية في عصرنا هذا، عصر التطور العلمي والتكنولوجي الذي يتصف بالتشابك والتغيير، تتاثر بها بشكل كلي، فلا يمكن وضع خطة أمنية دون مراعاة خطط الدولة في المجالات الاخرى، وان كانت الخطط الاخرى تعتمد على الخطة الامنية عند رسمها، كذلك يجب ان يراعي مخططوا الخطة الامنية التغييرات الحاصلة والمستمرة على المستوى الداخلي والخارجي خاصةً فيما يتعلق بتغير مصادر التهديد وتنوعها، فما يكون صالحاً لليوم ليس بالضرورةِ ان يكون صالحاً للغدِ.

الامر المسلّم به، ان حماية امن اقليم كوردستان العراق وحفظه يتم وفق خطة أمنية رصينة مرسومة من قبل الجهات الامنية المعنية بالتعاون واستشارة الجهات الاخرى سواء داخل الحكومة او خارجها، لكن هذه الخطة تحتاج وللأسباب التالية الى ترميم وإصلاح مثلما يتم ترميم بيت قديم بخارطته ومواد بناءه:

* العلاقة الوثيقة بين السياسة والأمن، فان اتخاذ اي موقف سياسي من قبل حكومة الاقليم او القيادة السياسية من قضية معينة خاصةً إذا كان ذات بُعد إقليمي او دولي فإنه يؤثر على الجانب الامني، منه مثلاً موقف الاقليم من تشكيل الحكومة العراقية الاتحادية والدخول في تحالفات وتوقيع اتفاقات مع كُتل معينة بشكل لا يكون مريحاً لدولة من الجوار ،كهجوم ايران بالصواريخ على اربيل العاصمة في ١٣/٣/٢٠٢٢ والتي كانت تحمل رسائل كثيرة، ولكنها كانت تهديداً للامن الاقليم قبل كل شيء.

هذا يمثل دليلاً على قوة الترابط بين السياسة والأمن، والمبدأ العام في السياسة عدم وجود صديق او عدوٍ ثابت، هذا يلقي بظلاله على الجانب الامني.

* مستوى ترابط الصف الوطني والوحدة في الاقليم وخاصةً علاقات الأحزاب السياسية فيما بينها التي هي في تنافس مستمر من اجل السلطة والنفوذ وتمتلك أدوات و وسائل مختلفة.

* موقف حكومة العراق الاتحادي( باعتبار اقليم كوردستان جزء منه وفق الدستور والقوانين ) من القضايا الإقليمية والدولية وعلاقاتها مع دول الجوار الإقليمي وخاصةً توركيا وإيران.

* التدخل المستمر من قبل ايران وتركيا بحجج متعددة وبأساليب مختلفة بين القصف بالمدافع والطائرات ووجود المعسكرات.

* تغيير مستوى التنسيق والتعاون الامني بين حكومة الاقليم والحكومات الاتحادية في المناطق الكوردستانية خارج الاقليم ( مناطق المادة١٤٠ من الدستور العراقي٢٠٠٥) اعتماداً على الخلافات السياسية بينهما، مما يفسح المجال امام الجماعات الإرهابية والخارجين عن القانون بزعزعة امن الاقليم.

* التغيير المستمر في اُسلوب هجمات الجماعات الإرهابية ( داعش) وكيفية عملها واستراتيجية وجودها بين مسك الارض وحرب العصابات بالضرب والهرب إثباتاً للوجود.

* التطورات والحروب والصراعات الدولية القائمة بين الدول والتحالفات والمعسكرات، التي تؤدي الى زعزعة الامن والسلم الدوليين ومن ضمنها امن الاقليم.

* التطور التكنولوجي الحاصل خاصة في المجال العسكري والأمني من صنع صواريخ بعيدة المدى والذكية بقصف المنطقة المراد تدميرها، وأدوات الاختراق الامني عن بُعد بتحديد المواقع المهمة في اي بلد بسهولة، هذا ما يؤثر بالنتيجة الى تنوع مصادر التهديد وظهور الجديد منها في كل يوم.

* التغيير في مستوى الثقافي والعلمي للعاملين في الأجهزة الامنية في الاقليم، ففي بداية تشكيلها كانت تضم عدداً محدوداً من اصحاب الشهادات الجامعية، لكن الان يضم في صفوفها إعداد كبيرة من حملة الشهادات العليا حتى الدكتوراه ويستفاد منهم كلٌ حسب اختصاصه في مجال عمله مما يسهل رسم الخطة الامنية وترميمها وتعديلها كلما لزِم الامر.

هذه الأسباب وغيرها تتطلب من الأجهزة الامنية في الاقليم مراجعة خطتها في حماية الاقليم وحفظه بين فترة واُخرى ليست ببعيدة، لتكون على مستوى المسؤلية التى كلفت بها، وان كانت بالمستوى المطلوب وأدوا مهمتها على أتم وجه دون تقصير او ملل.

هدفنا هو تحسين الأداء واللحاق بركب الأجهزة الامنية العالمية التي تترك بصماتها في حياة شعوبها بشكل إيجابي ومحل اعتزازٍ لدولهم لما يحققونه من إجازات على مختلف الاصعدة.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط