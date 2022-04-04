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طبيب القلب

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طبيب القلب

عصمت شاهين دوسكي

أتتك الغائبات أرحاما فوق الأرحام

من وجع الدهر تراكمت أسقامي

يا ملاك الرحمة رحمة بالألم

ذوى الشوق من شدة الٱلام

إن بان الأنين مرتلا

فصميم الأنة من نبض صمام

دار عليه الزمن موشحا

حتى غدا الدم فيه دوام

كأن الفقر في الغنى سلطة

وهنت الشرايين بعد أعوام

إنه الحب إن هام وجلاً

كيف أقيم مع الأوهام ..؟

إنه الحلم بعد رحيل

هجرت الأحلام إن بانت أحلامي

إنه الأمل يستغيث بأمل

كدورة المطر مع الغمام

غيث إن نزل رعدا

غسل الشرايين قبل العظام

فهون عليا إن سمعت نبضا

يئن من نزيف السهام

++++++++

طبيب القلب ٱهات الحبيب

في غربة ألهت الحبيب

غربة تمشي واهنة الخطى

كدنيا راحلة بلا قريب

يعاني الوجد بين جدران

والسكون لا يشفي صمت النحيب

مظاهر تفرقت وجواهر خمدت

بين النيران لا تتحمل اللهيب

وعود الوفاء هاجرت مخدعها

أبكت القلب يا طبيب

كل العاديات المدبرات

غزت قطرات الدم بعد المغيب

كل احتلال في كياني

لظاه ليس من بعيد بل قريب

فغدا السأم سيرة على لسان

ثرثرة بين الجاني والنجيب

أفتح صدري كملاك رحيم

ألمس القلب فالمشرح سليب

أعلم إنك طبيب القلب

لكن ليس لي سوى الله طبيب

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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