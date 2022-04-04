عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬: لجيش‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬السلطة‭ ‬والانتخابات‭ ‬البديل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعثر‭ ‬الاتفاق‭

عبد الفتاح البرهان لـ (الزمان): الجيش لا يريد السلطة والانتخابات البديل في حال تعثر الاتفاق
القاهرة -مصطفى عمارة
أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني للزمان خلال المؤتمر الذي عقده بقصر القبة بحضور جريدة الزمان وعدد من الصحف المصرية والعربية أن الجيش ليست لديه نية للسيطرة على السلطة وأنه في حال تعثر الاتفاق فأنه لن يكون هناك سبيل سوى الانتخابات وفي السياق ذاته أنهى عدد من الأحزاب والفصائل الاتحادية اجتماعاتهم بالقاهرة بتوقيع إعلان الوحدة التنسيقية والتوافق على مبادرة وطنية لحل الأزمة السياسية في البلاد . وفي استطلاع للرأي اجريناه مع عدد من قادة الأحزاب قال جعفر الصادق الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي أن اجتماع قيادات الأحزاب والفصائل الاتحادية بالقاهرة هو بداية لوحدة اندماجية تحت لواء الحزب الاتحادي الديمقراطي، وأضاف أن قوة الحزب من قوة السودان وأنّ خروج المبادرة وتبنيها من قبل محمد عثمان الميرغني أحد أقطاب الحركة السياسية السودانية ستمثل صمام أمن الخرطوم للخروج من الأزمة الكبيرة التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن الوحدة ستدعم تحقيق الانتخابات وما بعدها . من جانبه قال يحيى الحسين رئيس حزب البعث السوداني أن هذا المؤتمر محاولة للم الشمل، وأضاف أن خلافات الماضي لم تكن جوهرية بل كانت لمصالح حزبية، وأعرب الحسين عن خشيته من تحلل مؤسساته بفعل أطراف خارجية .
فيما دعت نجاة الحاج علي القيادية بالحزب النداء للأحزاب والفصائل الأخرى للانضمام للميثاق التنسيقي مؤكدة أن حزب الأتحاد الديمقراطي يقود الوحدة الاندماجية وأن الرعاية المصرية هي أمان لنا .
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