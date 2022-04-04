عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬: لجيش‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬السلطة‭ ‬والانتخابات‭ ‬البديل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعثر‭ ‬الاتفاق‭

عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭): ‬الجيش‭ ‬لا‭ ‬يريد‭ ‬السلطة‭ ‬والانتخابات‭ ‬البديل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعثر ‬الاتفاق‭

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

أكد‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬السيادة‭ ‬السوداني‭ ‬للزمان‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬بقصر‭ ‬القبة‭ ‬بحضور‭ ‬جريدة‭ ‬الزمان‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الصحف‭ ‬المصرية‭ ‬والعربية‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬ليست‭ ‬لديه‭ ‬نية‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬وأنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعثر‭ ‬الاتفاق‭ ‬فأنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬سبيل‭ ‬سوى‭ ‬الانتخابات‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أنهى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأحزاب‭ ‬والفصائل‭ ‬الاتحادية‭ ‬اجتماعاتهم‭ ‬بالقاهرة‭ ‬بتوقيع‭ ‬إعلان‭ ‬الوحدة‭ ‬التنسيقية‭ ‬والتوافق‭ ‬على‭ ‬مبادرة‭ ‬وطنية‭ ‬لحل‭ ‬الأزمة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ . ‬وفي‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬اجريناه‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الأحزاب‭ ‬قال‭ ‬جعفر‭ ‬الصادق‭ ‬الميرغني‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬الاتحادي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬أن‭ ‬اجتماع‭ ‬قيادات‭ ‬الأحزاب‭ ‬والفصائل‭ ‬الاتحادية‭ ‬بالقاهرة‭ ‬هو‭ ‬بداية‭ ‬لوحدة‭ ‬اندماجية‭ ‬تحت‭ ‬لواء‭ ‬الحزب‭ ‬الاتحادي‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬الحزب‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬السودان‭ ‬وأنّ‭ ‬خروج‭ ‬المبادرة‭ ‬وتبنيها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محمد‭ ‬عثمان‭ ‬الميرغني‭ ‬أحد‭ ‬أقطاب‭ ‬الحركة‭ ‬السياسية‭ ‬السودانية‭ ‬ستمثل‭ ‬صمام‭ ‬أمن‭ ‬الخرطوم‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الأزمة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬البلاد‭.‬

‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الوحدة‭ ‬ستدعم‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتخابات‭ ‬وما‭ ‬بعدها‭ . ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬يحيى‭ ‬الحسين‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬البعث‭ ‬السوداني‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬محاولة‭ ‬للم‭ ‬الشمل،‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬خلافات‭ ‬الماضي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬جوهرية‭ ‬بل‭ ‬كانت‭ ‬لمصالح‭ ‬حزبية،‭ ‬وأعرب‭ ‬الحسين‭ ‬عن‭ ‬خشيته‭ ‬من‭ ‬تحلل‭ ‬مؤسساته‭ ‬بفعل‭ ‬أطراف‭ ‬خارجية‭ .‬

‭ ‬فيما‭ ‬دعت‭ ‬نجاة‭ ‬الحاج‭ ‬علي‭ ‬القيادية‭ ‬بالحزب‭ ‬النداء‭ ‬للأحزاب‭ ‬والفصائل‭ ‬الأخرى‭ ‬للانضمام‭ ‬للميثاق‭ ‬التنسيقي‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬الأتحاد‭ ‬الديمقراطي‭ ‬يقود‭ ‬الوحدة‭ ‬الاندماجية‭ ‬وأن‭ ‬الرعاية‭ ‬المصرية‭ ‬هي‭ ‬أمان‭ ‬لنا‭ .‬

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