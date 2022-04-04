عفية شيعة كل خيانات العربان يلقوها عليكم، نعيم الهاشمي الخفاجي

يوميا نسمع ونقرأ الكثير من المقالات التي تكتب لتهاجم الشيعة العرب بطرق قبيحة ووحشية قل نظيرها في العالم، النقد البناء شيء طبيعي، لكن عندما تستمع إلى قنوات دول الخليج الوهابية تجد غالبية مقدمي البرامج الحوارية والمحللين لديهم انحطاط اخلاقي قل نظيره بالتاريخ، هجوم يستهدف الشيعة في القنوات الفضائية وفي الصحف التي تدعي أنها عريقة وتحمل اسماء كتاب وصحفيين أسماؤهم لامعة، لكن هؤلاء يلقون كل اخفاقات العرب منذ زمن اسماعيل ع وليومنا هذا على الشيعة وينظرون بعيون عوراء، هذه المقالات التي تنشر بصحف الخليج الوهابية او بصحفهم الرسمية، كلماتهم مبنية على الكذب ونشر الكراهية، أحاديث هؤلاء المرتزقة مثل هذه السموم، يتكلم هؤلاء عن المهنية والمساواة لكن كلماتهم تشبه كلمات بائعات الهوى، يصوغون كلماتهم للظاهر متأثر باسلوب الحانات والمراقص وملاهي الدعارة الليلية، المتابع للقنوات الفضائية السعودية وماتنشره صحفهم مثل الشرق الأوسط والوطن وعكاظ ومعهم أيضا قناة الجزيرة ومايكتبه مقدمي برامج الجزيرة أمثال احمد منصور والقرقوز فيصل القاسم تجدهم ليل نهار يشتمون الشيعة وخاصة الممسوخ الدورزي فيصل القاسم لم يكتفي في أكاذيب قناة الجزيرة، بل نقل كل قذارته إلى فيس بوك وتويتر، ورغم كل الحملات التشويه ضد الشيعة العرب بالعراق والخليج، لكن فضل غالبية الشيعة على الصمت المطبق الذي حير وازعج انظمة بلدان الخليج الوهابية، والظاهر ان فيصل القاسم والقنوات الفضائية السعودية والقطرية والبحرينية لديهم سياسة مبنية على تشويه سمعة الشيعة، لذلك من المؤكد حاولت انظمة دول الخليج استفزاز مواطنيهم الشيعة بكل ما تملك من قوة وامكانات ووسائل وقمع وطرق واساليب من قتل متعمد لمواطنين مسالمين كما يحدث في البحرين والأحساء، يتم نسب اتهامات كاذبة من خلال الاجهزة الأمنية إلى افراد بسطاء بحجة انهم خلايا تجسس وارهاب، الاتهامات لها بداية وليس لها نهاية النشر، يحملون الشيعة كل المصائب والكوارث وغسيل اموال، يحملون الشيعة سبب ضياع فلسطين وان الشيعة هم المطبعون مع الصهاينة وأنهم سبب تحرير جنوب لبنان، الإعلام الخليجي يؤجج ليل نهار بخطاب الكراهية وأصبح اعتقال شخصيات ورموز دينية شيعية والتنكيل بالشباب الشيعي من الأمور المفضلة في الإعلام الخليجي بحجة المظاهرات وزعزعة الأمن وغيرها من الأكاذيب، الحملات الإعلامية والتشويهية التي تمارسين الانظمة العربية الخليجية الغاية من كل ذلك استئصال الوجود الشيعي بهزيمة الفرد الشيعي وانتهاك كرامته والتأثير على شخصية الفرد الشيعي واستهداف مقدساته، لكن هذه الحملات الإعلامية التشويهية ترتد عكسيا على انظمة الخليج، الحملات التشويهية الظالمة ساعدت كثيرا في العمل على تعزيز عامة المواطنين العرب الشيعة في التمسك بقيمهم ومبادئهم ومقارعة الظلم والاستبداد، بحيث أصبحت المقاومة للظلم وعدم التطبيع والخنوع وانتهاج طريق المقاومة والصمود وصنع النصر عنوان للشيعة العرب بالعراق والخليج والشام، حركة الجهاد الفلسطينية اتجهت نحو المذهب الشيعي، استعملوا الإرهاب وصنعوا داعش والقاعدة النتيجة استطاع شيعة العراق وشيعة الشام ومعهم القلة من الشرفاء السنة من هزيمة المشروع الداعشي القاعدي التكفيري وتأسس الحشد، حاصروا الشيعة في لبنان في منتصف القرن الماضي النتيجة انتصر شيعة لبنان في تحرير ارض لبنان من الاحتلال الصهيوني ولولا الشيعة في لبنان لما حصل لبنان على حقوقه في السيادة البحرية على حقول الغاز في مياهه الإقليمية في شرق البحر الأبيض المتوسط، عملوا تحالف لتركيع اليمن الشمالي منذ عام ١٩٦٣ عندما تم إسقاط نظام الإمامة الزيدي النتيجة صمد الحوثيون صمودا اسطوريا ستنتهي في انتصار اليمن رغم أنف الوهابية، صمود الشيعة صمود اسطوري لكن المطلوب من قادة المكون الشيعي العراقي بشكل خاص التعاون لتفويت فرص الأعداء في استهدافهم من خلال المراهنة على الخلافات الشيعية الشيعية، هناك حقيقة العرب والمسلمون مجرد مرتزقة، وبالذات دول الخليج الوهابية صنيعة الاستعمار، العرب عبر تاريخهم أدوات رخيصة في كل الحروب الكبرى، لايتحرجون بالعمل كمرتزقة منذ ايام المناذرةوالغساسنةوالروم والفرس مرورا بالحرب الاولى، وإذا كان هناك حالة استثناء في وجود عصور اسلامية زاهرة بالمعرفة يعود الفضل للشيعة الاسماعيليون والزيديون والشيعة الجعفرية في نشوء علوم المعرفة والفلسفة، اخوان الصفا شيعة اسماعيلية، علوم الكمياء والرياضيات والطب يعود إلى أئمة ال البيت ع، ابني طالب طب بشري اول يوم ذهب إلى الجامعة جاىني مغمور بالسعادة واحضر لي كتاب يدرس في الطب الى أحد تلاميذ الإمام جعفر الصادق ع جابر بن حيان رضوان الله وسلامه عليه، الشيعة مصدر للعلوم والإنسانية والمساواة والعدالة، فيصل القاسم يفتري ليل ونهار ينفذ أوامر اسياده يقول هذا المعتوه ان ايران تغزو العالم العربي بالشيعة العرب وبعض شراذم السنة، اقول لهذا العتل الزنيم وهل يوجد شيء به حظ وإيران تريده ان تأخذه، طوال قرن العرب دعموا الفلسطينيين كلها هزائم وكان الفلسطيني يقاوم بالحجارة، وعندما وقف الشيعة مع الفلسطينيين أصبحت لديهم قوة صاروخية تصل مديرتها ٣٠٠كم، سبب هستيريا فيصل القاسم ضد الشيعة بسبب دعم الشيعة للشعب الفلسطيني، لو كان الشيعة مع التطبيع لما تفوه هذا الجبان فيصل القاسم على الشيعة وسلب منهم وطنيتهم ونضالهم وجهادهم.

نعم علينا ان نعترف بالحقيقة، فعلا كان العرب مجرد مرتزقة قبل الإسلام أيام المناذرة والغساسنة والروم والفرس ومع الإسلام أصبحوا قوة عظمى لكن تمسك قريش بجاهليتها نتج عمل انقلاب السقيفة الذي اخرج الاسلام من محتواه الإنساني وأصبح الإسلام دين غزو وسبي وقتل وسلب وقطع رؤوس وسلخ جلود وحرق جثث الموتى والتنكيل بهم…..الخ.

اقول إلى السفيه فيصل القاسم لايوجد انسان مرتزق وكذاب وعتل زنيم أكبر منك أنت و أمثالك من العربان، وأعلم يافيصل الدورزي يبقى المسلمين الشيعة أسيادك يا مرتزق……

أقول إلى مرتزقة الإعلام البدوي الوهابي الخليجي وعلى رأسهم السيء فيصل القاسم هل الشيعة جعلوا بعض خلفاء العرب شاذين جنسيا، فقد ذكرت كتب التاريخ وجود خلفاء مثليون، نعم عرف كثير من الخلفاء، أمراء المؤمنين، بممارسة اللواط، ولقد تحدثت بعض الروايات عن أن يزيد بن معاوية مارسه اللواط، ولكن أشهر من اشتهر بذلك في العصر الأموي كان أمير المؤمنين الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وصفه السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء بأنه الخليفة الفاسق أبو العباس وقال عنه شمس الدين الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام: اشتهر بالخمر والتلوّط، بعد قتله، قال أخوه سليمان بن يزيد: لقد راودني عن نفسي.

وفي العصر العبّاسي، أصبحت ظاهرة ممارسة الخلفاء للواط ظاهرة شبه عامة. يروي الطبري في تاريخه أن الخليفة الأمين طلب الخصيان وابتاعهم وغالى بهم وصيّرهم لخلوته في ليله ونهاره… ورفض النساء الحرائر والإماء، ويُروى أن والدته حاولت ثنيه عن عادته هذه فأتت له بفتيات يتشبّهن الغلمان دون أن تنجح في مسعاها، ويحكى أن الأمين كان متيّماً بأحد الغلمان ويدعى كوثر وأنشد فيه شعراً يقول: كـوثـر ديني ودنياي وسقمي وطبيبي/ أعجز الناس الذي يلحي محباً في حبيب.

هنيئا لكم يا اعراب وجود هذه التفاهات التي حكمتكم وهم شاذون جنسيا، سلف بعد سلف إلى صدام جرذ العوجة وهيئة أركان حربه بغالبيتهم أسوء الحثالات، ناهيكم عن السقوط الأخلاقي لعوائل حكام العربان، موقع عرب تايمز للأخ الصحافي فوزي عمل لهم صفحات ولكلا الجنسين من فضائح مخجلة، بالمقابل ابدع الشيعة في بروز قادة شجعان محترمين من اشرف بيوتات العرب من أئمة ال البيت ع وهم أحفاد وأبناء رسول الله محمد ص سيد الخلق أجمع، ومرورا في العصور التي تلت انتهاء اىمة الازمة الاثنى عشر وبروز المرجعيات الشيعية التي شهد لها كل الشرفاء والمنصفين في التقى والإيمان وسلامة وحسن السيرة ولهم تاريخ نضالي وجهادي في الدفاع عن الإسلام والمسلمين، لنترك تاريخ القرون الماضية ونتحدث عن تاريخ ولادة الدول العربية الحديثة، وقف الشيعة ضد الغزو البريطاني والفرنسي إلى الدولة العثمانية بجانب السلطة العثمانية التي كانت تكفر الشيعة بينما وقف غالبية علماء وزعماء السنة العرب لصالح القوات البريطانية والفرنسية اولهم شريف مكة شريف علي وأبنائه وعبدالعزيز ال سعود …..الخ بينما وقف مراجع الشيعة أمثال الميرزا الشيرازي وابو الحسن الاصفهاني والسيد الحبوبي وشيخ قبيلتنا خفاجة الأمير علي الفضل في قيادة المجاهدين للتصدي للقوات الغازية، بينما كان غالبية زعماء السنة العرب العراقيين مع القوات البريطانية الغازية أمثال نوري السعيد وياسين الهاشمي ووو….الخ

أما في سوريا فوقف زعيم الشيعة العلويين الشيخ صالح العلي ضد القوات الفرنسية الغازية رغم اغراءات الفرنسيين له، من قاد ذ

بالوقت الحاضر لننظر ايضا الأطراف الشيعية الوحيدة التي رفضت العمالة والتطبيع،

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

3/4/2022

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