عقب برنامج تأهيل عائلات داعش.. حراك لـ تصفير مخيم الجدعة

تسعى وزارة الهجرة والمهجرين، إلى “تصفير” مخيم الجدعة في محافظة نينوى، من النازحين، ونقل العائلات إلى محل سكناها، عقب “دورة” تأهيل وإعادة إنعاش تلقاها النساء والأطفال القادمون من مخيم الهول الموبوء.

ويقع مخيم الجدعة في محافظة نينوى، وتم إنشاؤه العام الماضي لاستقبال نساء وأطفال وأقارب مسلحي تنظيم داعش، ممن يحملون الجنسية العراقية، حيث يبعد 15 كم عن مركز ناحية القيارة (60 كم جنوب الموصل)، ويضم المخيم 500 خيمة ويدار من قبل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية ومنظمة الهجرة الدولية (IOM)، حيث تم نقل 450 عائلة العام الماضي.

وفي تفاصيل، وضع المخيم، ما زالت كوادر وزارة الهجرة والمهجرين، مستمرة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، بتنفيذ البرنامج الذي أطلق عام 2020، ويهدف للتماسك المجتمعي، ومدته خمس سنوات بهدف الترويج لخلق مجتمعات أكثر قوة وسلما وتماسكا في كل مناطق العراق. ويدعم برنامج التماسك المجتمعي مشروع المصالحة المجتمعية وإعادة الدمج وتهيئة المجتمع لعودة وإعادة دمج النازحين والعائلات التي وصمت بسبب ارتباط أحد أفرادها بتنظيم داعش، والتي غالبا تكون الأكثر تهميشا وهشاشة.

تنسيق فاعل مع عدة وزارات

مسؤول في وزارة الهجرة والمهجرين، أكد أن “الوزارة لديها تنسيق مع وزارات التربية والتعليم، والجهات الساندة في تنفيذ برنامج التأهيل، حيث نسعى إلى تغيير أفكار النساء والأطفال، وزرع روح الوطنية في قلوبهم، وإعادة إنعاشهم من جديد، عبر النشاطات المختلفة، والورشات الفنية، والتوعوية، وفتح آفاق الحياة أمامهم، بالإضافة إلى تنفيذ عدة برامج فرعية، مثل إنشاء ملاعب مصغرة لكرة القدم، وتوسيع ساحات المدارس، حيث توجد هناك بعض المدارس التابعة لوزارة التربية”. وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ(المدى) أن “عدداً من المنظمات الخاصة تنشط هناك، بتمويل دولي، وتنفذ عدداً من البرامج الهادفة إلى إعادة برمجة وضع النسوة والأطفال، وتغيير نظرتهم إلى العالم، عبر الدروس النفسية، والشروحات المكثفة”، مشيراً إلى أن “هناك تحديات أخرى تواجهها الوزارة، مثل ضعف التمويل، والإمعان في التدقيق الأمني، بما يعني ذلك من روتين قاتل”.

ولفت إلى أن “الوزارة تخطط لنقل جميع تلك العائلات إلى محل سكناها، خلال الأشهر المقبلة، وهذا يعود إلى التقييمات الأمنية، والاستجابة للتأهيل النفسي”.

ويعيش 30 ألف مواطن عراقي، بينهم أطفال ونساء “مسلحي داعش” في مخيم الهول بسوريا، وفقاً لإحصائيات الحكومة العراقية. وعلى رغم مرور أكثر من عام على وصول أول وجبة من مخيم الهول، فإن شريحة واسعة من الموصليين ما زالت ترفض دخول تلك العائلات وتحذر من مخاطر قد تهدد المدينة، أو سلمها الأهلي.

وقال النائب عن محافظة نينوى، شيروان دوبرداني: إن “الحكومة تتحجج بأن هؤلاء مواطنون عراقيون ويجب أن يعادوا إلى بلدهم، حيث أن 10 بالمائة من الذين أعيدوا هم من أهالي نينوى، والبقية من محافظة الأنبار ومحافظات أخرى”.

وشدد النائب في تصريح صحفي، أمس، على أن “الجهات الأمنية تحكم سيطرتها على المخيم بشكل جيد”.

وتابع دوبرداني قائلاً: “لا أتصور أن يتمكن أي شخص أو جهة معينة من تغيير نظرتهم حول داعش، رغم أن المسؤولين الحكوميين يأملون ذلك، لكننا نرى أن ذلك أمر صعب جداً”.

صعوبة التأهيل

وتوافق الباحثة الاجتماعية شهرزاد العبدلي النائب دوبرداني، إذ ترى صعوبة تأهيل تلك العائلات، لكنها ترجع الأمر إلى الطريقة المتبعة من قبل وزارة الهجرة.

وقالت العبدلي في تصريح لـ(المدى)، إن “عمليات التأهيل النفسي، لم تتم بشكل صحيح، وطرق إعادة التأهيل خاطئة، لأنها لم تكن مبنية على المعرفة العلمية والأسس الحقيقية لإعادة التأهيل والدمج وفق السياق العالمي”. وأضافت أن “مراكز التأهيل والتوعية للأطفال والنساء يفترض بها إخراج تلك الأفكار من أذهانهم، مع ضرورة وجود أطباء نفسيين، وألعاب معينة للأطفال، ومناهج يتم تدريسها من قبل متخصصين، وكل ذلك غير متوفر في المخيمات”.

وأشارت إلى أنه “لا يوجد شيء حقيقي في إعادة التأهيل، حتى المدارس لم تكن مهيأة لتغيير الأفكار، ولا توجد مناهج حقيقية يمكن تقديمها للأطفال، مع غياب ذوي الخبرة والاختصاص من المدربين والعالمين في هذا المجال”، مشيرة إلى “ضرورة وجود عمل مشترك بين وزارة التربية، ووزارة الهجرة والمهجرين، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، لأننا نعلم أن الأمور الحكومية تملأ الفراغات فقط”. وأعلنت السلطات العراقية، الأسبوع الماضي، عن إعادة 127 عائلة من مركز التأهيل النفسي والاجتماعي في مخيم الجدعة إلى مناطقها الأصلية في 5 محافظات عراقية.

ووفقا لبيان لمستشارية الأمن القومي، فإنه “استكمالاً للجهود المبذولة في إعادة التأهيل والاندماج، أعيدت مجموعة من العوائل العراقية العائدة من مخيم الهول السوري والقاطنة في مركز الجدعة للتأهيل النفسي والاجتماعي إلى مناطق سكناها الأصلية”، مؤكدة أنه “تمت إعادة 127 عائلة من المركز إلى محافظة الأنبار والموصل وكركوك وديالى وبغداد (مناطقها الأصلية)”.

وأشار إلى أن “تلك العوائل تم تأهيلها من قبل فريق البحث النفسي الميداني في مستشارية الأمن القومي”، لافتا إلى أن “عملية إعادة العوائل جاءت بدعم وإسناد من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، وبتنسيق عال مع قيادة العمليات المشتركة والأجهزة الأمنية والاستخبارية، لتحقيق التعايش السلمي والمجتمعي في المناطق التي حدث فيها نزوح، إثر سيطرة تنظيم داعش عليها”.

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