بسم الله الرحمن الرحيم

لماذا امريكا (تطرد دوبلوماسيين وفضائيات روسية باوربا)..وتسمح (لتدفق دوبلوماسيين وفضائيات ايرانية معادية لامريكا للعراق)

كلنا نعلم التحكم باي بلد يكون (بالاعلام والسياسية).. فان كان هناك اعلام كانت هناك سياسية.. فلا اعلام بدون سياسية ولا سياسة بدون اعلام.. ونعلم ايضا تفسير مجريات السياسية عبر طريقين.. اما بنظرية المؤامرة.. ان كنا نجهل المجريات ودهاليزها.. وخطورة ذلك بان (الجهل بمجريات الامور.. والانطلاق من الايمان بعقائد تنطلق من كراهية لجهة دون اخرى.. عندئذ يتبلد حس النقد كلما اشتد ايمان صاحبه).. او تفسر منطقيا اذا توفرت المعطيات.. التي تكشف المستور.. الان نسأل:

1. لماذا امريكا واوربا تمنع قنوات روسية سبوتنك واي ار تي..

.. من البث باوربا ودول غربية اخرى.. ولا يسمح ببث صور بوتين او وضعها بشوارع اوربا وامريكا ..رغم ان هذه القنوات الفضائية الروسية لا تبث الكراهية والدعوة لرفع السلاح الاوربي ضد الامريكان والقوات الامريكية باوربا والجيوش الاوربية.. ولا تدعو الى ان هذه الجيوش الاوربية عميلة لامريكا فيجب تاسيس مليشيات اوربية تجهر بولائها عقائديا لابو علي بوتين الروسي مثلا.. تحت شعار (اوربا وروسيا واحد لا يفترقان).. وان (روسيا واوربا متجاورات .. وتجمعنا العقيدة المسيحية.. فلماذا امريكا تاتي من الالاف الكيلو مترات والبحار لاوربا.. ) وهذا ما نسمعه بالعراق بعد 2003 من عملاء ايران وتوضع صور حكام ايران خميني وخامنئي بشوارع العراق كاشارة لاحتلاله كما وضع صدام صوره بالكويت عند غزوه اليها.. وهدف طهران الاساس (رسالة لامريكا.. بان القرار السياسي والمذهبي للعراق يمر من طهران وقم وليس من بغداد والنجف).. وحتى لو ذهبتهم (لبغداد والنجف… ستجدون احزاب ومليشيات موالية لايران، وبالنجف مراجع ايرانيين)..

بمعنى (امريكا تدرك بان القنوات الاعلامية لاتحاد التلفزيونات الاسلامية)

التي تبثها ايران في العراق والشرق الاوسط تساهم بتجيش العداء ضد امريكا.. وبالتالي تجييش الجيوش المليشياتية وما يعني من تجارة سلاح مزدهرة وتجارة المخدرات الايرانية بالعراق وتهريب النفط العراقي عبر ايران وسوريا وتركيا.. وقوة ضاربة لقمع اي معارضة عراقية ضد النظام السياسي الفاسد الذي قام بعد 2003.. وكذلك هذه المليشيات تحمي النظام السياسي الفاسد الحاكم بالعراق الذي يهرب مئات المليارات الدولارات من اموال العراق للبنوك الغربية ..

ولا ننسى (كشف امريكا لما جرى بسجن ابو غريب) داخل الاعلام الامريكي

مما ساهم بتجييش العرب السنة ضد امريكا وساهم بتجنيد شباب السنة بتنظيم القاعدة.. ليطرح سؤال (هل كان ذلك صدفة؟ ام سياسية ؟ ام العرق الابيض ذو العيون الزرقاء يفكر عكس ما يفكر به المنطق؟ ام هو المنطق؟ ام ماذا؟ )؟ لان من غير المعقول كشف (ما جرى بسجن ابو غريب) وصياغته (بحقوق الانسان) مما كان ضغط كبير على الجيش الامريكي بالعراق .. ليس صدفة.. بالتاكيد..

2. لماذا امريكا واوربا يطردون دوبلوماسيين روس ..

في حين امريكا تسمح للدوبلوماسيين الايرانيين بفتح سفارة لهم ببغداد وقنصليات ببغداد والبصرة واربيل و النجف وغيرها.. في وقت هؤلاء الدبولوماسيين وخاصة سفراء ايران بالعراق من الحرس الثوري والذين قاتلوا لجانب ايران ضد العراق بالثمانيينات.. ويفتخرون بقتل ضباط و جنود العراق .. بهدف اسقاط نظام صدام المحلي ليس لدكتاتوريته.. بل لاحلال نظام الخميني ولاية الفقيه على العراق.. علما هؤلاء الدوبلوماسيين الايرانيين يجهرون بعداءهم ضد امريكا.. ويجرون لقاءات فوق العادة وخارج السيارة بانتهاء لسيارة العراق بشيوخ العشائر والشرائح الاجتماعية العراقية بل تصل لادارة مليشيات عسكرية.. تؤدي لتهميش الجيش العراقي ومؤسسات العراق الرسمية..

وننبه: نظرية المؤامرة قائمة على الجهل.. والتسيس لخداع الشعوب

كالذي يؤمن بالاديان يعتمد على سؤال (من وراء الزلازل والفيضانات التي تفتك بجموع بشرية بكل شر).. ليكون الجواب (الاله).. ولكن العلم اثبت بان هناك حركة للطبقات الارضية تؤدي للزلازل.. وهناك سونومي يؤدي لفيضانات هائلة.. ليطرح سؤال اخر من (انزل المطر) الجواب/ (الاله).. ولكن بعد تطور العلم تبين بان (المطر نتيجة تبخر الماء وتشكل السحب).. اي ليس هناك (اله يرمي مياه بيديه على الارض).. فتوجه الانسان لسؤال كيف تشكل الكون.. فيقولون (الاله).. (فاجاب العلم بالانفجار العظيم).. وهكذا.. حتى وصلنا الى (من خلقنا وخلق الكون)؟ فيتفترض وجود (الاله)… ويفترض بان الاله اكبر من الكون نفسه؟ ليطرح سؤال (اليس البشر صنع ناطحات السحاب والطائرات العملاقة) وكلها الانسان صنعها وهو اصغر منها.. (اذن من قال ان الاله اكبر من الكون ان كان هناك اله صنعها) وعلى ماذا اعتمد؟ فكم من صغار الجسم خدموا البشرية بعلمهم .. وضخام الجسم اساؤا للبشرية..

علما اني اؤمن بوجود (قوة عاقلة).. وعقل الانسان هي الصلة بين الاله والانسان.. فصدق من قال..(العقل يمتحن قيمة النبوة.. فاما ان تتفق تعاليم النبي مع العقل وحينئذ فلا موجب لها لان العقل يغني عنها، اما ان تتناقض معه وحينئذ فهي باطله)….

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم

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