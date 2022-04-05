اقتراح من الاتحاد الوطني بشأن منصب رئاسة الجمهورية.. هذا فحواه

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء، عن اقتراح بشأن انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال القيادي في الاتحاد محمود خوشناو في تصريح إنه “يقترح حلا من الممكن السير عليه وهو يتضمن ان يطرح الاتحاد مرشحه والديمقراطي ايضا ويبقى الخيار للنائب في التصويت لأي من المرشحين”.

وأكد خوشناو، أن “الحل الامثل يكمن بالتفاهم بين الحزبين الكرديين ويكون الخيار للنائب من كتل الإطار وسيادة وتقدم وغيرهم من الكتل”.

وبين أن “المدة الدستورية فيها التباس بشأن انتهاء مدة انتخاب الرئيس ويكون بعد غد اخر موعد وهذا غير صحيح فلا يوجد فراغ دستوري وإنما سندخل في فراغ سياسي بعد غد”.

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