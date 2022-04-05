الحلبوسي والحكيم يؤكدان على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية

لا تزال البلاد تشهد جموداً سياسياً بعد أشهر من الانتخابات التشريعية.

أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم على ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية.

جاء ذلك في لقاء جمعهما وجرى فيه بحث آخر التطورات السياسية في البلاد، حسبما أفاد مكتب الحلبوسي في بيان.

وأضاف البيان أن الجانبين أكدا على “ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية”.

يأتي هذا في وقت لا تزال فيه البلاد تشهد جموداً سياسياً بعد أشهر من الانتخابات التشريعية.

وأخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس الجمهورية بسبب الخلافات السياسية.

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