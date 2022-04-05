الشمري: الحكيم يقود مشاورات لتقريب وجهات النظر بين القوى الشيعية

كشف القيادي في تيار الحكمة جمال الشمري، الثلاثاء، عن مشاورات يقودها تياره لتقريب ىوجهات النظر بين القوى الشيعية.

وقال الشمري في حديث ان “زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم يقود حراك لتقريب وجهات النظر بين القوى الشيعية وبقية التحالفات الاخرى من اجل ايجاد حلول تسهم في الخروج من الانسداد السياسي وتسريع وتيرة تشكيل الحكومة المقبلة”.

وأضاف انه “لايمكن تشكيل الحكومة دون جمع اقطاب البيت الشيعي بكل قواه لاسيما الاطار والتيار والسعي الى توافق يحل كل الاشكاليات في المشهد السياسي العام وفق مبدا وطني جامع مؤكدا بان الحكمة لن يشارك في الحكومة المقبلة سواء اكانت توافقية بين القوى او لا واسهاماته تاتي من اجل بناء مسار لحل الازمة الراهنة ونقل البلاد الى بر الامان”.

واشار الى ان “الحكمة يتمتع بعلاقات واسعة من كل الاطراف ويدرك بان لايمكن تشكيل حكومة دون وجود الاطار والتيار معا ومساعيه تاتي من اجل انهاء الانسداد السياسي الذي سيكون له انعكاسات سلبية اذا استمر دون نهاية”.

واسهمت الخلافات في الاراء الى تاخر حسم تشكيل الحكومة ما مساعي التحالف الثلاثي للانفراد بالقرارات دون مشاركة الاطار التنسيقي”.انتهى 25 ف

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