العراق يكمل إجراءاته الفنية للربط الكهربائي مع تركيا

وزير الكهرباء بالوكالة عادل كريم قال إن العمل جارٍ للربط مع الأردن أيضاً

قال وزير الكهرباء العراقي بالوكالة عادل كريم، الأحد، إن بلاده أكملت الإجراءات الفنية للربط الكهربائي مع تركيا، تمهيدا لتزويد البلاد بالطاقة، للحد من نقص الكهرباء المزمن.

وقال كريم في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “واع”، إن “خدمة الكهرباء ستكون أفضل في الصيف المقبل من سابقه، في حال توفر الغاز والوقود للوزارة”.

وأضاف أن “الوزارة لديها خطة، ونأمل من اللجنة المالية تخصيص الأموال لاستكمال المشاريع والنواقص وإنشاء الخطوط والمحطات وشراء المحولات قريباً”، مشيراً إلى أن “الوزارة استكملت جميع أعمال الصيانة”.

ووفق وزارة الكهرباء العراقية، فإن تركيا ستزود البلاد بكمية 500 ميغاواط من الكهرباء.

وكان العراق بدأ عام 2020 بتنفيذ خطة الربط الكهربائي مع تركيا، عبر إقليم كردستان شمالي البلاد.

وبشأن الربط الكهربائي مع دول الجوار، أكد كريم أن “الوزارة استكملت الربط الكهربائي مع تركيا، ويجري العمل للربط الكهربائي مع الأردن”.

وزاد: “المفاوضات مستمرة بشأن الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي، من أجل الوصول إلى اتفاقات ضامنة للطرفين.. المفاوضات مستمرة بشأن كلفة الإنشاء والتعرفة، ونأمل خلال الأيام المقبلة الوصول إلى حلٍّ مُرْضٍ للطرفين”.

ومنذ سنوات، يعتمد العراق على إيران في إمدادات الكهرباء، باستيراد 1200 ميغاوات وكذلك وقود الغاز لتغذية التوليد المحلية.

وينتج العراق بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألفا، ما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار وسط احتجاج من السكان.

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