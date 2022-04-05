بالفيديو: الكرد الفيليون يستذكرون ضحاياهم بمرور 38 عاما على يد النظام السابق

أحيى الكورد الفيليين حفلا تأبينيا بذكرى مرور ثمانية وثلاثين عاما لجريمة الابادة الجماعية التي تعرضوا لها على يد النظام السابق، مطالبين الحكومة بزجهم في السلطات التفيذيية والتشريعية ومنحهم حقوقهم المفودة منذ اكثر من عشرين عاما.

في هذا السياق، قال سامي فيلي، رئيس جمعية الكورد الفيليين في اربيل: ” تم الكشف عن مصير 20 الف فيلي مفقودي الاثر لحد الان هذا او مطلبنا الثاني يجب ان يكون للكورد الفيليين سلطة في السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في العراق ثالثا ارجاع جميع ممتلكات التي سرقها النظام السابق الى اهاليها الاصليين اربعه تعديل قانون الجنسية العراقية لايزال التبعية الايرانية مكتوبة علينا وفي هذا اليوم ايضا منذ سقوط صدام لعد الان ييجب الغاء الحاسبة الموجودة في وزارة الداخلية وفي قسم المخابرات العراقية”. (كلام محكي)

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وأضاف كاروان بابان، مسؤول تيار الحكمة الوطني مكتب اربيل: “هذه الشريحة تعرضت للاضطهاد وكما معلوم اغلبيتهم بسبب انتماهم القومي وانتمائهم المذهبي وهذا بدون شك عرضهم الى المزيد من الاظطهاد والقتل والاغتيال والتهجير والاختطاف ايضا الي تعرضت لهم النساء والاطفال اليوم حقيقتا الدولة العراقية بشكل عام مطالبة بلتبية حقوق هذا المكون وتلبية طموحهم واعطاء حقوقهم كاملة الي سلبت منهم قصرا في زمن النظام الصدامي البائد”. (كلام محكي)

الحاضرون طالبوا بتعديل قانون الانتخابات ومنها ما يخصّ كوتا الكورد الفيليين ومشاركتهم بالعملية السياسية وعدم اجحاف حق هذا المكون.

وقد تعرض الكرد الفيلية لحملات التهجير والترحيل القسري في سنوات 1970 و 1980 وما بعدها، وتشير بعض الدراسات والتقارير الى ان اكثر من ثلاثين ألف شخص كانوا ضحية الممارسات القمعية فيما بلغ اعداد الضحايا ما يقارب عشرين ألف شخص.

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