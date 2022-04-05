تطهير 50‌% من المناطق الملوثة بالألغام.. وحسم الملف في 2028

بغداد/ مصطفى الجوراني

دخل العراق أبواب البلدان الأكثر تلوثاً في دول العالم بالألغام والقذائف غير المتفجرة من جراء الحروب المتعاقبة التي شهدتها البلاد منذ عام 1980.

وقال ممثل العراق بالاتفاقية الدولية لإزالة الألغام أحمد عبد الرزاق، إن “العراق غير قادر على تحديد موعد الانتهاء من ملف إزالة المخلفات الحربية في البلاد، كون العمليات مستمرة”.

وأضاف عبد الرزاق، في تصريح إلى (المدى)، أن “الجهات المعنية تواصل اكتشاف بؤر عديدة للمخالفات (عبوات وعنقوديات متفجرة)”.

وأشار، إلى أن “هناك العديد من العوامل التي تعيق استكمال رفع الألغام مثل انجرافها بواسطة السيول وغيرها”، متوقعاً في الوقت ذاته أن “يشهد عام 2028 نهاية هذا الملف”.

ولفت عبد الرزاق، إلى أن “مساحات التلوث بالألغام والمخلفات الحربية بلغت 6022 كيلومترا مربعا”، مشيراً إلى أن “المساحة المتبقية من التلوث تقدر بــ2761 كيلومترا مربعا، أي تم تطهير أكثر من 53‌% من التلوث العام في العراق”.

وبشأن التكلفة المالية للعمليات، أوضح عبد الرزاق، أن “العراق غير قادر على حساب تلك التكلفة كون المناطق الملوثة تختلف من واحدة إلى أخرى فضلاً عن اختلاف نوع المخلفات”.

وختم حديثه بالقول إن “أكثر المناطق تلوثا هي المناطق الجنوبية لا سيما محافظة البصرة، ثم تأتي بعدها المحافظات المحررة من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي ثم المحافظات في منطقة الفرات الأوسط».

من جانبه قال نائب رئيس منظمة حماية البيئة والتنوع الأحيائي بمحافظة المثنى أحمد حمدان، إن “الألغام تتركز في ناحية بصية وبادية المحافظة والتي تشكل 90‌% من مساحة المحافظة الإجمالية”.

وأضاف حمدان، في حديث إلى (المدى)، أن “التلوث بالمخلفات الحربية بلغ 25‌% من مساحة ناحية بصية، في حين تتركز الألغام في مناطق (أبو غار، الخط السريع، بصوت، الهبارية، بصية، الجدعة، العظامي، أبو خويمة، خرانج، الشريط الحدودي، مغيزل، عادن، الشيحيات، لية، العطشانة، شليهبات، والابطية)”.

وأشار حمدان، إلى أن “المخلفات الحربية تعود إلى القصف الأميركي والتحالف الدولي لعام 1991، إذ تعرض نحو 4 آلاف شخص إلى القتل أو الإعاقة منذ تاريخ القصف إلى اليوم”.

هذا وعدّ الوكيل الفني المخول بصلاحيات وزير البيئة العراقي جاسم الفلاحي، أن العراق يصنف من الدول الأكثر تلوثاً نتيجة انتشار الألغام والعبوات الناسفة، عازياً سبب ذلك إلى الحرب العراقية الإيرانية إبان ثمانينيات القرن الماضي وآثار احتلال تنظيم “داعش” لمناطق عراقية.

ونظمت وزارة البيئة العراقية، في الـ17 من شهر شباط الحالي مؤتمراً هو الثاني من نوعه الذي تقيمه دائرة شؤون الألغام بالتعاون مع المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كردستان ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام UNMAS بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المانحين الدوليين للمساعدة بأعمال شؤون الألغام المختلفة.

هذا وأفادت منظمة اليونيسف، في شهر آذار، بأن أربعة أطفال (ثلاثة أولاد وفتاة) لقوا حتفهم، وفقد 2 آخرين أطرافهما، خلال الأسبوع الماضي، نتيجة لحوادث تتعلق بالذخائر المتفجرة في موقعين مختلفين في العراق.

وأشارت اليونيسف، إلى أن هذه الأحداث وقعت في محافظتي بابل وبغداد، عندما كان الأطفال يؤدون مهامهم اليومية، مثل جمع الحطب، معربة عن عميق الأسف والمواساة لذوي الأطفال، وأصدقائهم ومجتمعاتهم.

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