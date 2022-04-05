تنظيمات بغداد تدعو الحكومة الى انصاف الكورد الفيليين



استذكرت تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني، ذكرى يوم الشهيد الفيلي، داعية، الحكومة الى انصاف الضحايا وذويهم.

وذكرت التنظيمات في بيان، ” تمر علينا هذه الأيام ذكرى يوم الشهيد الفيلي، حيث ارتكب النظام البعثي المقبور مجزرة كبرى بحق الكورد الفيليين ، والذي راح ضحيته 30 الفا من خيرة شباب هذا المكون” .

واضافت: ان ذكرى جريمة الإبادة الجماعية بحق الكورد الفيليين وتهجيرهم قسراً وسلب وثائقهم الرسمية ومصادرة أموالهم وتغييب وحجز الآلاف من أبناءهم لهي جريمة كبرى بحق الكورد الفيليين، لذا على الحكومة العراقية انصاف الضحايا وذويهم وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، بالشكل الذي يضمن ايصال صوتهم، وإعادة وثائقهم الرسمية وملفاتهم إلى شعبة العراقيين، بعد أن جعلهم النظام المقبور في شعبة الأجانب.

مركز بغداد

للاتحاد الوطني الكوردستاني

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