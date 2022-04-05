فريق بريطاني يصل إلى العراق لتوثيق أوضاع المناطق المحررة

ترجمة: حامد احمد

كشف تقرير صحفي، عن قرب زيارة سيجريها طالب بريطاني إلى العراق لإنجاز فيلم وثائقي مع رفاقه عن معارك التحرير، لافتاً إلى أن العمل سيتضمن اللقاء مع سكان المناطق المحررة لمعرفة أوضاعهم بعد خمس سنوات من هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر تقرير لصحيفة (مانشيستر ايفننغ نيوز) البريطانية، ترجمته (المدى)، أن “طالبا بريطانيا من جامعة، مانشيستر ميتروبوليتان، أعلن استعداده المجيء إلى العراق وعمل فيلم وثائقي عن الاضرار التي الحقها داعش في المناطق المحررة”.

وتابع التقرير، أن ذلك “من خلال برنامج يتضمن زيارة لمحافظات واماكن شهدت معارك تحرير ضد تنظيم داعش الإرهابي واجراء لقاءات مع السكان المحليين فيها والاطلاع على أوضاعها”.

وأضاف التقرير، أن “الطالب، زين الله، هندي الأصل يخطط لعمل فيلم وثائقي عن حياة الناس في المناطق المحررة، وذلك بعد مرور ما يقارب من خمسة أعوام على نهاية الحرب ضد داعش الإرهابي”.

وأشار، إلى أن “تنظيم داعش قد ظهر بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق عام 2011 وتمكن من اجتياح مساحات واسعة من العراق وسوريا عام 2014، واتخذ من الموصل معقلا له على مدى ثلاث سنوات”.

ولفت التقرير، إلى أن “ذلك قبل ان يتم طرده في حملة عسكرية للقوات العراقية بمساعدة من قوات التحالف استمرت عدة أشهر قبل ان يتم طرد التنظيم من العراق عام 2017 وإعلان الحكومة في حينها النصر على التنظيم الإرهابي”.

وشدد، على أن “زين خلال زيارته المرتقبة إلى العراق سوف يتحدث مع سكان محليين عايشوا الحرب ضد تنظيم داعش، وكيف كان تأثير ذلك على حياتهم”.

ولفت التقرير، إلى أن “الطالب البريطاني من المقرر ان يزور بغداد وصلاح الدين والموصل، المعقل السابق لتنظيم داعش”.

ويواصل، أن “زين قال في حديث للصحيفة: آمل ان أزور العراق في نهاية شهر تموز المقبل”، مبيناً أن “عملي الوثائقي سوف يسلّط الضوء على آثار الحرب وكيف تعايش الناس مع الأوضاع.”

ولفت التقرير، إلى أن “زين ذكر أيضاً: سأزور طوائف مختلفة ومحلات سكنية واسأل الناس عن احوالهم وتجاربهم الشخصية خلال مرحلة الحرب حيث سأزور مناطق كانت تحت سيطرة داعش وكيف هي الان بعد التحرير”.

وأوضح، أن “الطالب البريطاني أشار إلى عزمه تسليط الضوء على العنف الذي مارسه تنظيم داعش الإرهابي ضد العراقيين عبر مراحل ظهوره وكيف ان آثار تلك الجراح ما تزال يعيشها السكان المحليون.” وشدد زين، بحسب التقرير، على أن “زيارته سوف تشمل أيضاً معالم بارزة أخرى في العراق مثل القصر الجمهوري وساحة الفردوس التي شهدت حادث إزالة واسقاط تمثال رئيس النظام السابق من قبل القوات الأميركية يوم التاسع من نيسان عام 2003”. ولفت التقرير، إلى أن “الطالب البريطاني مهتم بالبحث في الحروب ومنها الحرب التي عاشها العراق اثناء الاجتياح الأميركي عام 2003 وآراء الناس المختلفة حولها”.

ويقول زين في لقائه مع الصحيفة، أنه “خلال بحثي هنا في الجامعة سمعت آراء مختلفة من الناس حول الاجتياح الأميركي قسم منهم كان مؤيدا لذلك وقسم منهم قال انه كان قراراً خاطئاً، وان بحثي التوثيقي سيبحث في هذا الامر أيضاً وأريد ان اطلع على حياة الناس الذين عايشوا الحرب ووقع آثارها عليهم.”

وسيأخذ زين، وفقاً للتقرير، بنظر الاعتبار سلامته الشخصية كأولوية في التخطيط لزيارته هذه الى العراق. وقال عن ذلك “كنت على اتصال مع مرشد سياحي في العراق الذي أكد لي وطمأنني باني سأكون في أمان بزيارتي للبلد وليس هناك ما يقلق، وكذلك هناك كثير من الناس يزورون العراق في مناسبات دينية، وان فريق التصوير هم في العراق الان.”

وأردف التقرير، أن “الفيلم الوثائقي الذي يعمل فيه الطالب، زين، يحمل اسم، العراق: الحياة ما بعد الحرب، حيث يأمل ان يطرح عمله الوثائقي بحلول نهاية العام”.

وكان فيلم وثائقي أميركي سابق عن تحرير الموصل يحمل عنوان، الموصل، قد عرض في 26 تشرين الثاني عام 2020 على منصة، نتفليكس، وهو مقتبس من تحقيق صحفي نشر في إحدى الصحف الأميركية يتناول قصة قيام مجموعة من افراد قوات الشرطة المحلية بمقاتلة تنظيم داعش الإرهابي من اجل انقاذ مدينتهم الموصل من بطش عناصر التنظيم.

عن: صحيفة مانشيستر ايفننغ نيوز

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