لإنعاش السياحة.. مصر تنظم معرضا للسيارات الكلاسيكية

رمضان وهدان

أثار معرض “أب تاون” القاهرة للسيارات الكلاسيكية الذي نظمه مؤخرًا نادي السيارات والسياحة المصري تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني في افتتاح معرض “أب تاون” القاهرة للسيارات الكلاسيكية في 19 مارس، بالإضافة إلى العديد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة والسفراء في مصر.

في بيان صدر في 19 مارس/آذار على صفحته على فيسبوك، قال مجلس الوزراء المصري: “هذا الحدث السنوي هو أحد أنشطة وفعاليات السيارات الكلاسيكية التي ينظمها نادي السيارات والسياحة المصري بشكل منتظم. يجمع الحدث في مكان واحد أروع السيارات، والتي تعتبر من بين الرموز التاريخية النادرة. ”

وبحسب البيان، عرض الحدث أكثر من 80 سيارة كلاسيكية ونادرة.

وفقًا لموقع نادي السيارات والجولات في مصر، يعد النادي، الذي تأسس عام 1905، من بين أقدم أندية السيارات الرئيسية في العالم. توقفت أنشطتها بسبب الحرب العالمية الأولى، قبل أن تستأنفها في عام 1924، بعد موافقة الملك فؤاد. أقيم أول معرض للسيارات في مصر عام 1927. وقال مسؤولون في النادي المصري وخبراء السياحة الذين تحدثوا إلى “المونيتور” إن أحداث السيارات الكلاسيكية ينظمها هواة يحبون رؤية السيارات الكلاسيكية واكتشاف تاريخها. ويأمل منظمو الحدث أن يجذب الحدث السياح لإنعاش قطاع السياحة المصري بسبب تراجع أعداد السياح جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والجولات في مصر، علي عيسى، لـ”المونيتور”: “تجذب السيارات الكلاسيكية حول العالم الانتباه دائمًا، وتعطي لونًا تاريخيًا وجماليًا لطرازات السيارات القديمة. في نادي السيارات، لدينا صالة عرض للسيارات الكلاسيكية. يضم النادي أيضًا أعضاء في مصر لديهم عدد كبير من السيارات الكلاسيكية النادرة والقديمة. لهذا السبب، ننظم العديد من الأحداث سنويًا لعرض السيارات القديمة حتى يعرف المتابعون تاريخهم. ”

وقال: «شارك ستون شخصًا مع 80 سيارة كلاسيكية في الحدث الذي نظمه نادي السيارات والسياحة المصري، وتوافد حوالي 2000 شخص – مصريون وأجانب – على الحدث».

وأشار عيسى إلى أن “هذا الحدث جاء نتيجة تعاون مشترك بين عدد من الجهات الحكومية المصرية التي ساعدت في تنفيذه، بقيادة وزارة السياحة والآثار، والذي لعب دورًا كبيرًا. كما حضر العرض عناني ونائبته غادة شلبي “.

وأضاف: “يأتي هذا الحدث في إطار جهود جذب السياحة، وهو الهدف من وراء تنظيمها. عندما تقام هذه الأحداث في جميع أنحاء العالم، يتدفق العديد من السياح لحضورها، وخاصة أولئك المهتمين بمشاهدة السيارات الكلاسيكية والقديمة. ”

وقال وائل عبد الجليل، نائب مدير نادي السيارات والسياحة المصري الذي شارك في الحدث، لـ “المونيتور” عبر الهاتف، «يتم تنفيذ هذا الحدث سنويًا، ولكن تم إلغاؤه خلال العامين الماضيين نتيجة جائحة فيروس كورونا».

وأضاف: “أقيم حدث هذا العام برعاية وزارة السياحة والآثار المصرية، وجميع أعضاء غرفة السيارات الكلاسيكية والتاريخية في نادي السيارات والسياحة المصري، بمن فيهم الشخصيات العامة، من أصحاب السيارات القديمة. شارك فيه. وشملت السيارات التي عرضت في الحدث سيارة الرئيس السابق أنور السادات وسيارة الفنان نجيب الريحاني وسيارات الملك السنوسي والملك فاروق. وتعتبر هذه المجموعة تضم أفضل السيارات في مصر “.

وأضاف عبد الجليل: “شمل حدث هذا العام قافلة من 25 سيارة كلاسيكية من العصر القديم وعلامات مرسيدس ورولز رويس التي تم عرضها في أحد شوارع القاهرة. كما أقيمت بعض الأنشطة الترفيهية والفنية للأطفال خلال العرض لجعل الحدث جذابًا لجميع الأعمار. وكان هدفه الرئيسي هو نشر الوعي حول السيارات الكلاسيكية لجذب السياح إلى البلاد. ”

وقال أحمد الخادم، خبير السياحة والرئيس السابق لهيئة السياحة المصرية، لـ”المونيتور” عبر الهاتف: “هذه الأحداث لها تأثير إيجابي للغاية في تنشيط السياحة لأنها تظهر صورة غير مألوفة لمصر، والتي يمكن أن تعقد أحداثًا أخرى غير تلك

التي تنطوي على آثار. السيارات الكلاسيكية لديها الملايين من الهواة في جميع أنحاء العالم، وليس هناك بلد بدون نوادي السيارات ؛ أعضاء هذه الأندية يتابعون دائمًا أنشطة السيارات والأحداث. ”

وأشار إلى أن “معرض السيارات يظهر أن مصر مهتمة بالحفاظ على أي مقتنيات قديمة، حتى لو لم تكن آثارًا، لأن هذه الأحداث تعطي انطباعًا بالأمان والاستقرار وحب الطابع الجمالي. عندما تتحدث وسائل الإعلام الأجنبية عنهم، فإنهم يجذبون الأجانب لزيارة مصر لأنهم يكتشفون شيئًا جديدًا عن البلاد وتاريخها، خاصة في ضوء الظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع السياحة حاليًا “، في إشارة إلى تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأوضح أن «نوادي السيارات تساعد الهواة في الحفاظ على السيارات القديمة في حالة جيدة وإظهار الأحداث التي شهدتها تلك السيارات في الماضي، مع إعطاء معلومات عن أصحابها السابقين».

وأضاف خادم: «بشكل عام، فإن أنشطة السيارات المختلفة هي وسيلة لجذب السياح، وجذب اهتمام الكثير من الناس حول العالم».

في 15 مارس، عقد الوزير خالد العناني عناني اجتماعا مع على عيسى، رئيس مجلس إدارة نادي السيارات والجولات في مصر لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بأنشطة رياضة السيارات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالنشاط السياحي وتشكل عنصرا من عناصر الجذب السياحي، بحسب بيان للوزارة.

وبحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، «اتفق الطرفان على النظر في عدد من الأنشطة في هذا المجال [دون تحديد طبيعة هذه الأنشطة]، مما يضع مصر على خريطة السياحة لرياضة السيارات».

واختتم عيسى قائلاً: “الاجتماع الذي عقد مع عناني تناول طرق التخطيط للأنشطة السياحية مع سباقات السيارات المختلفة في جميع أنحاء مصر، وإنشاء مسارات لسباق السيارات في المواقع السياحية مثل شرم الشيخ، أو في مدن جديدة مثل العلمين أو العاصمة الإدارية الجديدة، لأن هذه المسابقات لها عوائد كبيرة للسياحة وتخلق ضجة تجارية في المدن التي تقام فيها. “

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