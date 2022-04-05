مسيّرة تركية تقصف ناحية زركان في روجآفا وتتسبب باصابة 3 مواطنين

الطائرة “بيرقدار تي بي 2” من الطائرات المسيرة التركية التي تشهد طلبا مرتفعا على شرائها

قصفت طائرة مسيّرة تركية ناحية زركان في روجآفاي كوردستان، وهناك معلومات عن إصابة ثلاثة مواطنين بجروح.

وأفادت معلومات من مصادر خاصة بأن مسيرة تركية قصفت مساء الاثنين (4 نيسان 2022) ناحية زركان الواقعة إلى الجنوب من مدينة تل تمر.

وبحسب المعلومات فان القصف استهدف مقر قوات الأمن في المدينة، وخلف القصف ثلاثة جرحى من المدنيين.

وتشير المعلومات نفسها إلى أن طائرة مسيّرة تركية أخرى كانت تحوم حتى وقت متأخر من الليل في سماء قرية الأسدية، وألقت ست قنابل، لكنها تسببت في أضرار مادية فقط.

وتعدّ الحادثة الثالثة منذ مطلع نيسان الجاري، حيث سبق أن أكّدت قوات سوريا الديمقراطية، مقتل شخص وإصابة الشاعر الكوردي المعروف فرهاد مردي إلى جانب مرافق له في استهداف بطائرة مسيّرة لسيارة تقلّه على الطريق الواصل بين مدينتي تربسبيه (القحطانية) وقامشلو.

وأشارت في (3 نيسان 2022)، إلى إصابة أورم ماروكي أحد أعضاء القيادة العامة للمجلس العسكري السرياني، باستهداف سيارته من قبل طائرة مسيّرة تركية مساء الأحد (3 نيسان 2022)، في بلدة تل تمر.

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