نيجيرفان بارزاني يطالب الحكومة الاتحادية بتعويض الكورد الفيليين وحل مشكلة الجنسية وأملاكهم

طالب رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الحكومة الاتحادية العراقية، بتعويض الكورد الفيليين، وايجاد حل نهائي لمشكلة إعادة الجنسية لهم وإعادة أملاكهم وعقاراتهم.

وقال نيجيرفان بارزاني، في بيان في الذكرى الثانية والأربعين للإبادة الجماعية للشهداء الكورد الفيليين: “إننا في هذه الذكرى نعود لنطالب الحكومة الاتحادية العراقية من جديد بتعويض الكورد الفيليين والحل النهائي لمشكلة إعادة الجنسية لهم وإعادة أملاكهم وعقاراتهم، وضمان العدالة لهم”.

وأدناه نص البيان:

“في الذكرى الثانية والأربعين للإبادة الجماعية وللشهداء الكورد الفيليين، نستذكر اليوم بإجلال وفخر الشهداء والضحايا الكورد الفيليين وشهداء كوردستان كافة، وننحني إكباراً وتقديراً لهم ونحيي أرواحهم الطاهرة.

لمجرد تأييدهم للثورة ولحقوق شعب كوردستان، تعرض مئات الآلاف من المواطنين المدنيين من الكورد الفيليين إلى عملية إبادة جماعية على يد النظام العراقي السابق شملت ترحيلهم وطردهم وسحب الجنسية منهم وتغييب عشرات الآلاف منهم بلا أثر.

وبينما أقرت المحكمة العليا العراقية للجرائم هذه الجريمة كجريمة إبادة عرقية، فإننا في هذه الذكرى نعود لنطالب الحكومة الاتحادية العراقية من جديد بتعويض الكورد الفيليين والحل النهائي لمشكلة إعادة الجنسية لهم وإعادة أملاكهم وعقاراتهم، وضمان العدالة لهم.

تحية للأرواح الطاهرة للشهداء وطابت ذكراهم.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

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