هيئة الاعلام والاتصالات توقف برنامج “مع ملا طلال” بناءً على شكوى وزارة الدفاع

5/4/2022

أمرت هيئة الاعلام والاتصالات بإيقاف برنامج “مع ملا طلال” الذي يقدمه الزميل احمد ملا طلال عبر قناة UTV الفضائية على خلفية حوار تمثيلي قدمه مع الفنان اياد الطائي عن “ملفات الفساد” داخل المنظومة العسكرية.

وذكرت الهيئة في كتابها المرسل الى “قناة UTV” ان “البرنامج ارتكب مخالفة التحريض على العنف والكراهية”، و “عدم الدقة والشفافية”، موجهة بالإيقاف الفوري للبرنامج وحذف الفقرة من مواقع ومنصات القناة، وتقديم اعتذار رسمي للجيش العراقي.

وأشارت الهيئة في بيانها أن الإغلاق يأتي بناء على شكوى وزارة الدفاع، متناسية أنها هيئة مستقلة بذاتها، ولا تأتمر بأمر وزارة الدفاع أو رئيس وزراء او تتلقى توجيهات أحد، لا سيما وان مقدم البرامج قدم حلقتين اخرتين مع الممثل السينمائي اياد الطائي بخصوص المحللين السياسيين.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تستغرب استناد الهيئة الى المواد 1/ من الباب الثاني (التحريض على العنف والكراهية)، و4 من الباب الثاني (الدقة والنزاهة والشفافية)، لإغلاق البرنامج، في وقت قدم فيه فقرة حوار تمثيلي غير حقيقي، مع الفنان اياد الطائي، لا تتضمن تحريضا على العنف ولا الكراهية، وغير مطلوب من مثل هكذا فقرات الدقة المعلوماتية.

وتعد الجمعية أمر الإغلاق منطوي على أمزجة سلطوية، لا علاقة لها بما ورد من إشارات قانونية بضمن الأمر 65، او لوائح البث.

وتعتبر الجمعية أمر الهيئة مخالفة دستورية صريحة، لتلقي الهيئة أوامر من وزارة الدفاع، يضاف لسلسلة مخالفات حافلة للهيئة، التي يصر المشرع العراقي على ابقائها بهذا النهج، ويعطل اقرار قانون دائم لها، يحفظ استقلاليتها ويحمي حرية الصحافة المكفولة دستوريا.

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