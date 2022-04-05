هيـأة البحـث والتطويـر الصناعـي تُشـارك فـي مؤتمـر الجيـو بصـرة تحـتَ شعـار ( مواردنـا مصـدر إقتصادنـا الوطنـي )

– شاركـت هيأة البحث والتطوير الصناعي التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن ومن خِلال مركز بحوث الطاقة المُتجددة والبيئة في مؤتمر الجيو بصرة تحتَ شعار ( مواردنـا مصـدر إقتصادنـا الوطنـي ) بحضور ومُشاركة عدد من أساتذة الجامعات العراقية وعدد من المُختصين والمُهتمين بعلم التحسُس النائـي .

وشـاركَ المركز المذكور ضِمنَ محور الاِستشعار عن بُعد ونظُم البيانات المكانية بالدراسة الموسومة ( الاِستشعـار عـن بُعـد والمـوارد الطبيعيـة ) والتي ألقتها المُهندسة سحـر سعـدون تناولت فيها الإدارة المُستدامة التي تضُم مُكونات عديدة حيث تُعد تكنولوجيا المعلومات هي الأكثر أهمية وبالتحديد تقنيات الاِستشعار عن بُعد والتي يستخدمها مُدراء الموارد الطبيعية لما تُوفره من تقنيات وبيانات دقيقة كما وجرى خِلالها مُناقشة عدد من المعلومات المُهمة حول تطبيقات علم التحسُس النائـي .

كذلـك فقد تناولَ المؤتمر دراسة تصنيف الموارد الطبيعية من حيث تجدُدها إلى موارد مُتجددة وموارد غير مُتجددة وذات مصادر حيوية وغير حيوية وتطرقت إلى مناهج تحليل أهم المشاكل والمُعوقات التي تتعرض لها الموارد الطبيعية في مجال الزراعة كالملوحة في التربة وصحة الغطاء النباتي وعمليات التعرية وغيرها وطُرق مُعالجتها بإستخدام تقنيات الاِستشعار عن بُعد بالإستعانة بمرئيات الأقمار الصناعية في مجال الموارد الطبيعية والبيئة إذ يلتقط القمر الاِصطناعي صور مُلونة فائقة الدقة مما ينتُج عنهُ تنبؤ بأحوال المحاصيل ورصد الكوارث الطبيعية لكونهُ مُزود بأجهزة رادار مُتطـورة .

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