وزير الكهرباء السابق: الخصخصة الحل الوحيد لمواجهة أزمة الطاقة

رأى وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب أن حل أزمة الكهرباء يكون في اللجوء إلى الخصخصة، مبيناً أن استمرار الدعم الحكومي بالشكل الحالي سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد والشبكة الوطنية، مبيناً أن العراق ينفق سنوياً بحدود 14 مليار دولار على الملف بعوائد ملياري دولار من الجباية فقط.

وقال الخطيب في حديث تلفزيوني تابعته (المدى)، إن “السبب الرئيسي لتدهور الطاقة في العراق هو تدخل الساسة غير المختصين فيه وإيكاله لقيادات غير مدعومة سياسياً ولفترات مؤقتة”.

وأضاف، أن “من المشاكل ايضاً تجزئة الملف على ثلاث وزارات (النفط والكهرباء والصناعة) وتضارب المصالح بين الوزارات والشركات العامة، والسيطرة الحكومية على مجمل الجانب التشغيلي لقطاع الطاقة”.

انتقد الخطيب، “غياب الرؤية الاقتصادية في إصلاح ملف الطاقة وتطويره محلياً، وتسقيط كفاءاته من قبل إعلام وسياسيين لا يفقهون شيئاً في أبجديات الطاقة والاقتصاد”. ورأى، أن “إصلاح قطاع الطاقة مسؤولية تضامنية، تشترك فيها جميع الشرائح الحكومية وغير الحكومية، مع سياسة وخطة وقيادة مستقرة لا تقل عن ٨ سنوات دون إرباك وتدخل”.

وأوضح الخطيب، أن “مجلس النواب ليس من اختصاصه التدخل في حيثيات التعاقدات وتقييم الشؤون الفنية والتجارية، لأنها تخضع لأجهزة وآليات رقابية أخرى”.

وأفاد، بأن “تأريخ أزمة الكهرباء يعود لفترة نهايات الحرب العراقية الايرانية، ثم تفاقمت الأزمة في تسعينيات القرن الماضي بعد حرب الخليج”.

وتحدث الخطيب، عن “توسعات كبرى حصلت للشبكة الوطنية بعد عام ٢٠٠٣ لتتجاوز القدرة التصميمية ٣٠ ألف ميغاواط”، مستدركاً أن “الارهاب استنزف القدرات ودمر بحدود 5 آلاف ميغاواط، فضلاً عن الاندثار والتدهور الذي أصاب الشبكة”، لافتاً إلى أن “انتاج الذروة للشبكة وصل ٢٠ ألف ميغاواط في صيف ٢٠٢١”.

وذكر، أن “احدى السرديات المتداولة في الاعلام هو فرض إيران على العراق بيع الغاز والكهرباء”، متابعاً أن “مستويات الطلب المحلي في إيران على الكهرباء والغاز بازدياد مستمر، لكنهم ملزمون بتجهيزنا تعاقدياً بما هو متاح لديهم، فضلاً عن صعوبة تسديد فواتيرهم بسبب العقوبات الامريكية المفروضة عليهم”.

وزاد الخطيب، أن “الغاز المصاحب في العراق يشكل بحدود ٨٠٪ من الاحتياطي المثبت حالياً، وفي حال استثمار جميع الغاز العراقي، الحر والمصاحب، وبمستوى انتاج نفطي يصل الى ٨ مليون برميل يومياً”.

ويواصل، أن “هذا الانتاج لا يكفي لرفد أكثر من ٧٥٪ من طلب المحطات في عام ٢٠٣٠، مطالباً بـ “تنويع مصادر استيراد الغاز من عدة مناشئ، واضافة ما لا يقل عن ٢٠٪ للشبكة باعتماد مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع تعتمد انواع الوقود المتعددة”.

وأفاد الخطيب، بـ “وجود ما لا يقل عن أربعة ملايين ونصف المليون وحدة استهلاكية، بكل اصنافها، سكنية وصناعية وزراعية وتجارية وحكومية، إضافة إلى مليون عشوائية، مع زيادة سنوية تقارب 10%”.

وذهب إلى أن “الدعم الحكومي للكهرباء يتراوح بين ١٢-١٤ مليار دولار سنوياً بالمعدلات الحالية، وهذا الرقم قابل للزيادة مع ازدياد السكان، في حين لا تصل الجباية الى ملياري دولار في أفضل حالاتها”.

وقدر الخطيب، دعم الكهرباء بأنه “يشكل ٥٠٪ من عجز الموازنة السنوي، وهذا الوضع لا يمكن الاستمرار فيه والا فالانهيار الاقتصادي او انهيار الشبكة الوطنية مسألة حتمية”. وشدد على ضرورة “التوجه لخصخصة قطاعي الانتاج والتوزيع في مجال الكهرباء والابقاء على قطاع النقل بيد الحكومة، لكن بالمعايير العالمية، بشرطها وشروطها”. ومضى الخطيب إلى أن ذلك “يجب أن يحدث بعد إعادة هيكلة الشركات العامة وادراجها في سوق الاوراق المالية لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية دون الاعتماد على تمويلها من خزينة الدولة، وبعد الغاء الدعم الحكومي على التعرفة، واعتماد اقتصاد السوق والمنافسة”.

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