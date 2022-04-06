استعدادات لرصف صخور ميناء الفاو ووعود بإكمال المشروع في موعده

أكد مسؤولون حكوميون، أن المرحلة الأولى من إنشاء ميناء الفاو تسير بوتيرة متصاعدة، لافتين إلى أن خمسة أرصفة ستكون جاهزة لاستقبال السفن في عام 2024، فيما تحدثوا عن عمليات جديدة تجري حالياً بتهيئة قاع البحر للرصف بالصخور، بعد انجاز طريق مهم تستخدمه الشاحنات.

وقال مدير عام شركة الموانئ العامة فرحان الفرطوسي، إن «أحد مشاريع ميناء الفاو الكبير الثلاثة التي تم توقيعها في 2019 والبدء بها بعد عام، تم استلامها رسمياً وافتتاحها لغرض الفحص التجريبي».

وتابع الفرطوسي، أن «المشروع عبارة عن طريق يبلغ طوله 14 كم يمتد إلى الطريق الدولي البالغ طوله 63 كم الذي سيربط ميناء الفاو مع الطريق الدولي للعراق في منفذ سفوان الحدودي».

وأشار، إلى أن «الطريق الجديد له أهمية كبيرة كونه يضم مجموعة طرق داخلية تكون على شكل حرف (U) تربط الأرصفة القريبة من كاسر الأمواج الشرقي مع الأرصفة القريبة من كاسر الأمواج الغربي بطريقين يلتقيان باتجاه الخط الستراتيجي”.

وبين الفرطوسي، أن “الطريق الذي تم إنجازه له جزء آخر تكميلي ضمن المشاريع، وهناك طريق آخر يربط المشاريع الجديدة بما تم إنجازه”.

وأورد، أن “حوض النفق هو مشروع آخر تم إنجازه قبل مدة، ولم يتبق سوى مشروع السداد الصخري وهو متداخل مع ساحة الحاويات والارصفة الخمسة، وعندما يتم إنجازه سوف نعلن عنه بشكل رسمي”.

وبين الفرطوسي، أن “”تنفيذ السداد ينطوي على تداخل في العمليات وهو يتطلب التأني لإكمال التصاميم النهائية أو نطابق التصاميم النهائية لشركة (دايو) مع تلك التي لشركة (تنككال) الإيطالية حتى تكون لدينا خطة في التنفيذ رغم وصولنا إلى مراحل متقدمة لكن الخطط نعمل على تحديثها”.

ولفت، إلى أن “السداد الصخرية أعدت لكي تنجز من خلالها ساحة الحاويات، لأننا نعمل بشكل مفتوح على البحر وهذا يتطلب وضع محددات لكي نحصر العمل في مكان واحد، ومن خلال السداد يتم تحديد ساحة الحاويات”.

ويواصل الفرطوسي، أن “ساحة الحاويات تمتد إلى 1750 م وبعمق 500 م، سيتم ردمها بالصخور لإنشاء المشروع”.

وأردف، أن “واجهة هذه الساحة تتضمن تنفيذ مشروع الأرصفة الخمسة بطول 1750 م، وقد وصلنا فيه إلى مراحل متقدمة وذلك بعد إنجاز الحفر بعمق 22 م بطول 185 متر بمسافة امتداد داخل البحر 200م”.

ومضى الفرطوسي، إلى “البدء بعمليات جديدة تتمثل بإدخال مادة (السبيس) لكي نهيئ قاع البحر إلى الرصف بالكتل الصخرية، ومن بعدها تبدأ عمليات دق الركائز”.

من جانبه، ذكر وزير النقل ناصر الشبلي، أن “الطريق الذي تم الإعلان عن افتتاحه مهم جداً كونه يوصل إلى الأرصفة الخمسة ويسهل عمل الشاحنات لغرض الدفن، ولم تتبق منه سوى مسافة 3.5 كم وقد وصلنا فيه إلى مراحل متقدمة”.

وأضاف الشبلي، أن “الطريق المؤدي إلى النفق المغمور وصلت عمليات الدفن فيه إلى 24 كم، ما يشكل 50% من مسافته”.

وأشار، إلى أن “العمل بمجمله هو متقدم كثيراً مقارنة بما تضمنه العقد الموقع مع الجهة المنفذة”.

وشدد الشبلي، على “أهمية العمل في ميناء الفاو الكبير والمشاريع الخمسة التي يجري العمل فيها بوتيرة متصاعدة وما سيحققه من مردود مالي كبير يعود بالمنفعة وتشغيل عدد كبير من الايدي العاملة”.

إلى ذلك، ذكر النائب علاء الركابي الذي أجرى زيارة إلى موقع الميناء ضمن وفد برلماني، أن “مهامنا الرقابية تعطينا الحق في متابعة نسب إنجاز العمل في ميناء الفاو، والنواب سيجرون زيارات ميدانية لمتابعة مراحل المشروع”.

وتابع الركابي، أن “المسؤولين أبلغونا بأن المرحلة الأولى سوف يتم الانتهاء منها في عام 2024 المتضمنة 5 أرصفة لكي تكون جاهزة لاستقبال السفن، من 90 رصيفاً تضمنها المشروع”.

ويعد مشروع الفاو الكبير من المشاريع التي وقعت عقودها مع وزارة النقل الشركة العامة لموانئ العراق وبدأت بالتنفيذ، والآن وصل الى مراحل متقدمة بالإنجاز، وأنه سيوفر ما بين (10-15) ألف فرصة عمل للعاطلين عن العمل.

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