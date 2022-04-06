البرلمان يتوعد بمحاسبة مسربي مخاطباته الداخلية

بغداد: هدى العزاوي

توعد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، بمحاسبة مسربي الوثائق البرلمانية، مقللاً من تأثير النزاع بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الأول حاكم الزاملي على عمل البرلمان، في وقت رأى فيه مراقبون سياسيون أن الخلاف الأخير لا يعدو أن يكون زوبعة لن تؤثر في قوة التحالف الثلاثي.

وشدد عبد الله في بيان على أن “مجلس النواب سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة الذين سربوا ونشروا الكتب والمخاطبات الداخلية للمجلس، وهي تتعلق بالمشكلات بشأن بعض المصطلحات والمفردات القانونية في تحديد المهام والصلاحيات”، في إشارة لخلاف الحلبوسي- الزاملي.

وقال رئيس مركز “كتاب العراق” والمحلل السياسي واثق الجابري، لـ”الصباح”: “لا شك في أن تسريب بعض الوثائق الرسمية يؤشر خللا، وهذه الملفات المسربة تشكل خطراً فلربما تمس رسم سياسات الدولة، وما حدث في مجلس النواب أخيراً يندرج تحت مسمى هذه التسريبات”. وأشار إلى أن “تسريب مثل هذه التعميمات والقرارات من داخل قبة مجلس النواب يندرج ضمن عمل سياسي، وإثارتها بهذا الوقت في ظل العملية السياسية المعقدة وقبل حتى تشكيل الحكومة (ربما) جاءت وسيلة ضغط من قبل بعض القوى السياسية المتوغلة داخل مفاصل الدولة”، مؤكداً أن “تسريب هذه المعلومات أدى إلى نوع من الإرباك والخلل السياسي داخل مجلس النواب، ولا بد من محاسبة المقصرين إذا ما كانت هذه الإعمامات مسربة فعلاً”.

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