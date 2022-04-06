الحلبوسي يبحث مع وفد الناتو تعزيز العلاقات

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس الثلاثاء، مع وفد دنماركي من اللجنة البرلمانية لحلف الناتو، برئاسة مادس فوغليدي، سير العلاقات الثنائية بين البلدين .

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، أن “الجانبين ناقشا خلال اللقاء سير العلاقات الثنائية بين العراق والدنمارك، وكذلك عموم دول حلف الناتو، واستمرار وتعزيز التعاون لمحاربة الإرهاب في المجالات التي تحددها الحكومة العراقية”.

وأضاف، أن “اللقاء شهد استعراض الأوضاع على الساحة الدولية، وعددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

في غضون ذلك، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، أن استقرار العراق عامل مؤثر في أمن الشرق الأوسط برمته. وذكر بيان لمكتبه، أن “الزاملي استقبل وفداً دنماركياً من اللجنة البرلمانية لحلف الناتو برئاسة مادس فوغليدي، وجرى خلال اللقاء بحث جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين وتشجيع دخول الشركات الاستثمارية للعراق”.

وأضاف الزاملي، بحسب البيان، أن “تهديد الأمن والسلم العالميين من قبل قوى التطرف والإرهاب، أنتج هدفا مشتركا لدى جميع دول العالم يتمثل بمحاربة هذا الإرهاب، والتنسيق في مجال التسليح والتدريب والمعلومات الاستخبارية لتحقيق هذا الهدف”.

وتابع، أن “استقرار العراق أمنياً واقتصادياً وسياسياً، عامل أساس ومؤثر في استقرار الشرق الأوسط برمته”، داعيًا إلى “ضرورة استمرار أطر التعاون بين العراق وحلف الناتو في المجالات الأمنية والتدريب ومحاربة الإرهاب”.

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