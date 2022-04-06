الغزي يوصي بدعم مبادرة زراعة مليون شجرة

أوصى الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، أمس الثلاثاء، الوزارات بدعم مبادرة زراعة مليون شجرة.

وذكر بيان للأمانة العامة، أن “الغزي شارك في المبادرة التي أطلقتها دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بزراعة مليون شجرة وشتلة في عموم المحافظات، من أجل زيادة المساحات الخُضر، وتحقيق التنمية المستدامة، والتقليل من ظاهرة التصحر، عبر زراعة الأشجار في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

وأكد الغزي، بحسب البيان، أن “المبادرة ستسهم في الحد من ظاهرة التصحر وتحافظ على البيئة والتغيرات المناخية”، داعياً “المؤسسات الحكومية والتعليمية والتربوية، إلى دعم المبادرة والإسهام الفاعل فيها، عبر زراعة الأشجار والشتلات في الدوائر والجامعات والمدارس”.

من جانبه، أوضح المدير العام لدائرة المنظمات غير الحكومية، أشرف عبد الكريم الدهان، أن “المبادرة تتضمن زراعة أشجار مثمرة وشتلات متنوعة من الورود، لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، فضلاً عن زيادة المساحات الخُضر في العاصمة بغداد والمحافظات، وذلك ضمن خطة عمل وطنية توعوية، لغرض دعم قطاع البيئة والإسهام في تعزيز المبادرة الوطنية لدعم البيئة وتقليل الانبعاثات”.

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