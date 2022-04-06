الكاظمي يوجه بحماية أبراج الطاقة

وجّه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال ترؤسه، أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، الوزارات كافة بـ”التعاون والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوفير متطلبات الطاقة الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف القادمة، ولاسيما وزارات النفط والمالية والصناعة والموارد المائية، وكذلك التأكيد على وزارة الكهرباء ببذل أقصى الجهود؛ من أجل زيادة الإنتاج والقيام بأعمال الصيانة لتلافي أي أزمة محتملة للكهرباء”.

كما وجّه الوزارات الأمنية بحماية أبراج الطاقة الكهربائية والتصدي للأعمال التخريبية، وملاحقة الجماعات الإرهابية والتخريبية التي تحاول استهداف أبراج الطاقة بهدف إرباك الوضع وزعزعة الاستقرار. وقدم الكاظمي تهانيه إلى الشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، موجهاً جميع الوزارات بالعمل بوتيرة عالية من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في هذا الشهر الفضيل.واستعرض الأوضاع العامة في البلاد، وآخر تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثيراتها في العراق، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن؛ للتخفيف من حدة الأزمة.

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