الكعبي يطالب باستضافة وزير المالية

أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، أمس الثلاثاء، استكمال مناقشات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ووضع الملاحظات المهمة والاقتراحات قبل عرضه للتصويت.

وذكر بيان للجنة، أن “الكعبي، استهل الاجتماع بعرض حول مواد القانون، مؤكدا ضرورة وضع الصيغ المناسبة التي تلبي طموح واحتياجات المواطنين نتيجة للوفرة المالية المتحققة من الأموال الزائدة في البلد”، مشيرا إلى أن “القانون سيدعم إيجاد فرص العمل وحركة المشاريع”.وأضاف، أن “اللجنة قرأت خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها فقرات القانون بغية وضع اللمسات النهائية ومعالجة بعض النصوص الواردة فيه والوصول إلى الصيغة النهائية، إضافة إلى وضع سقوف الإيرادات والإنفاق، وموضوع تسديد القروض المتحققة وإلغاء فقرة الاقتراض”.

وتابع، أن “المالية النيابية ركزت خلال الاجتماع على قطاعات: دعم البطاقة التموينية، دعم المحاصيل الزراعية الحنطة والشعير والشلب وتسديد مستحقات الفلاحين، تسديد أجور الطاقة الكهربائية، دفع مبالغ النفط، دعم مشاريع المحافظات بحسب النسب السكانية، الشمول بالرعاية الاجتماعية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة بتحسين وزيادة المبالغ المخصصة لهم”.

ووجه الكعبي، بحسب البيان، “باستضافة وزير المالية لتوجيه بعض الأسئلة حول القانون وكيفية فتح حساب خاص لتحويل المبالغ المخصصة ومصادر التمويل”.

في غضون ذلك، تبنت اللجنة المالية، مقترحاً لدعم صندوق المشاريع المدرة للدخل. وذكر بيان آخر، أن “اللجنة المالية تبنت مقترح دعم صندوق المشاريع المدرة للدخل وزيادة رأس مال الصندوق بأربعة أضعاف”. إلى ذلك، أكد الكعبي، أن الجيش سور الوطن، مشدداً على عدم السماح بالتجاوز أو الإساءة إليه. وقال الكعبي، في بيان: إن “الجيش العراقي البطل بجميع صنوفه وتشكيلاته يعد سوراً للوطن ولا نسمح مطلقاً لأي كان بالتجاوز أو الإساءة إليه”. ودعا: “الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تعميم التهم على شاشات التلفاز وإظهار أبطالنا بصورة غير مناسبة أو لائقة فيها”، مشيرا إلى أن “التجاوز بحق المؤسسة العسكرية الذي ظهر في إحدى وسائل الإعلام هو سلوك لا يليق بالمهنة الوطنية للإعلام ومؤسساته، وهو تجاوز علني بحق كل فرد عراقي، وفي الخصوص بحق أفراد هذه المؤسسة البطلة وشهدائها ومضحيها”.

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