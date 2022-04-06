بالمخاطبات الرسمية.. مشادات بين الرئيس ونائبه تشغل البرلمان

بغداد/ أسامة البياتي

نشب خلاف إداري هو الأول من نوعه داخل البرلمان بين رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبه الأول حاكم الزاملي بشأن شرعية مصطلح “هيئة الرئاسة”، وفيما يتحدث خبراء عن أن المسألة تنظيمية حسمتها نصوص الدستور والقوانين وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، أبدت أوساط سياسية مخاوف من انتقال هذا النزاع إلى زعزعة تحالف انقاذ وطن الذي يجمع الطرفين.

وقال الحلبوسي في كتاب وجهه إلى النواب تلقت (المدى)، نسخة منه، إن “نصوص الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية وقانون مجلس النواب وتشكيلاته تشير جميعها إلى عدم دستورية مصطلح هيئة الرئاسة في مجلس النواب”.

وأضاف الحلبوسي، أن قرار “المحكمة الاتحاية العليا نص على وجوب أن تكون نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب غير خارجة عما ورد في الدستور”.

وأشار، إلى أن “مصطلح هيئة الرئاسة ملغى ولا يتم التعامل به مطلقاً”، موجهاً بـ”اعتماد المخاطبات التي نص عليها الدستور والتي اشارت إلى أن للمجلس رئيساً ونائبين”.

لكن الزاملي رد في إعمام صادر عن مكتبه تلقته (المدى)، بأن “نصوص قانون مجلس النواب وتشكيلاته وإن كانت تشير إلى صدور الأوامر بتوقيع رئيس مجلس النواب إلا أنها نصت على وجوب موافقة الرئيس ونائبيه مجتمعين على موضوعاتها قبل أصدارها”.

وأضاف الزاملي، أن المادة (9/ ثاني عشر/ أ) من النظام الداخلي الصادر بالاستناد إلى المادة (51) من الدستور لتنظيم سير العمل في مجلس النواب قد أوجدت توافق رئيس المجلس ونائبيه بخصوص هذه الأوامر”.

ولفت، إلى أن “المادة (35/ أولاً) من النظام الداخلي للمجلس نصت على قيام النائب الأول لرئيس المجلس عند غيابه أو تعذر قيامه بتلك المهام وليس بحاجة إلى تخويل لممارسة مهامه”.

كما أكد الزاملي، في إعمام آخر، ان “صلاحية الاشراف والرقابة على جميع الموظفين والعاملين في الأمانة العامة لمجلس النواب مناطة بهيئة الرئاسة”.

وذكر النائب عن تحالف السيادة في تغريدة تابعتها (المدى)، أن “تنازع الزاملي مع الحلبوسي واصراره على انه جزء من هيئة رئاسة وليس نائباً للرئيس يهدد تحالف انقاذ وطن”، داعياً “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى التدخل”.

وتابع الجبوري، أن “وصف هيئة الرئاسة لم يرد مطلقا في الدستور، والمحكمة الاتحادية العليا أكدت عدم وجود شيء اسمه هيئة رئاسة مجلس النواب، وانما رئيس ونائبين”.

بدوره، قال الخبير القانوني ماجد مجباس، في حديث إلى (المدى)، إن “الدستور العراقي عندما جاء على عمل رئاسة مجلس النواب فأنه نظم المراكز القانونية لشخص رئيس مجلس النواب ونائبيه”، لافتاً إلى أن “المصطلحات الدستورية تتعامل مع رئيس مجلس النواب ونائبيه”.

وأضاف مجباس، أن “استخدام مفردة هيئة الرئاسة في المخاطبات الرسمية لا تعدّ مخالفة دستورية وليس من شأنها مصادرة اختصاص رئيس مجلس النواب، وأنها لا تعطي اختصاصات اضافية لنائبيه”.

وأشار، الى ان “المحكمة الاتحادية العليا كان لديها قرار سابق بمسألة تفسير استخدام هيئة الرئاسة، وذهبت إلى أن الدستور نص على ثلاثة عناوين وهي رئيس مجلس النواب ونائبه الأول ونائبه الثاني، وأن هيئة الرئاسة لا وجود لها في الدستور”. وأوضح مجباس، أن “الخلاف الحاصل بشأن تبادل التوجيهات الادارية بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الأول حاكم الزاملي، تدخل ضمن سياق مخاطبات وتتعلق بالسياقات القانونية والدستورية، ولا تصل الى درجة الخلاف الذي يروج له على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وانما هو من التنظيم الاداري بين الرئيس ونائبيه”.

من جانبه، أفاد الخبير القانوني الآخر حيدر الصوفي، في تصريح إلى (المدى)، بان “مواد النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر في عام 2007، وكذلك الحال بالنسبة لقرارات المحكمة الاتحادية العليا فقد جاء النص فيها بان رئيس مجلس النواب هو من يدير جلسات البرلمان”.

وتابع الصوفي، أن “القرارات الداخلية المتعلقة بالشؤون التنفيذية والادارية يجب ان تتخذ بأغلبية هيئة رئاسة مجلس النواب التي تتكون من رئيس المجلس ونائبيه، حتى وإن كانت جلسات المجلس تدار من الرئيس”.

ولفت، إلى أن “الاختصاصات المناطة لرئاسة البرلمان، والبعض منها يصدر بقرارات حاسمة وأساسية وضرورية، فأنها تمارس من قبل رئيس مجلس النواب ونائبيه ويكون التصويت عليها بالأغلبية ولا تشترط الاجماع”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نصت في قرارين الأول صدر في 2010 والثاني في العام الحالي بأن لمجلس النواب رئيساً ونائبيه وليست هناك هيئة للرئاسة.

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