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بيان صحفي صادر عن المكتب الاعلامي لزعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي

اجرى زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي، عملية جراحية لاستئصال المرارة تكللت بالنجاح التام والحمد لله.

يود الدكتور اياد علاوي ان يتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لدولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وجميع السادة المسؤولين وفي مقدمتهم فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح وسماحة السيد عمار الحكيم والسيد نوري المالكي والحاج هادي العامري والسيد حيدر العبادي والسيد مسعود البارزاني والسيد مسرور البارزاني، وجميع الفعاليات الرسمية والشعبية سواء الذين حضروا او اتصلوا للاطمئنان على صحته.

كما يتقدم سيادته بجزيل شكره وتقديره للكوادر الصحية في مستشفى ابن سينا في بغداد وفي مقدمتهم الدكتور ياسر التميمي مدير المستشفى مؤكداً على ضرورة تقديم الحكومة الدعم الكامل للكوادر الطبية والاهتمام بالقطاع الصحي بشكل عام وتوفير احدث الاجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم افضل الخدمات لابناء شعبنا الكريم.

حفظ الله العراق وابناءهُ الاوفياء من كل سوء ومكروه

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

6 نيسان 2022

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