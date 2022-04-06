تأخر الموازنة يمنع استخدام وفرة النفط فـي مشاريع استثمارية

بغداد/ فراس عدنان

رجح خبراء اقتصاديون بقاء سعر النفط خلال العام الحالي فوق 100 دولار للبرميل، لافتين إلى ان عدم إقرار الموازنة يمنع من التصرف بالوفرة المالية المتحققة عن الصادرات العراقية في الاستثمار، محذرين من تخصيصها للإنفاق على الوحدات التشغيلية وهدر فرصة قد لا تتحقق في المستقبل القريب.

وقال الخبير الاقتصادي فرات الموسوي، ان “معظم القراءات لوكالة الطاقة الدولية تؤكد استمرار ارتفاع أسعار النفط لاسيما بعد المتغيرات الأخيرة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا والعقوبات التي نتجت عنها، والاتفاق النووي الإيراني، وتوقف امداد النفط في ليبيا وكازاخستان وأذربيجان، وهذا يؤدي إلى زيادة في الطلب”. وتابع الموسوي، أن “سعر البرميل سوف يستقر فوق الـ100 دولار وذلك بعد قرار الولايات المتحدة الأميركية باستخدام ثلث الخزين الستراتيجي لها بضخ مليون برميل من النفط يومياً”. ولفت، إلى أن “العراق بلد أحادي الاقتصادي وريعي يعتمد في إيراداته على النفط بنسبة أكثر من 92%، هو أمام فرصة كبيرة جداً للاستفادة من تلك الزيادة، فقد كانت إيراداتنا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة نحو 28 مليار دولار”.

وأوضح الموسوي، أن “إيرادات النفط لذات الأشهر خلال العام السابق كانت 15 مليار دولار، وبهذا قد جاءت الزيادة بنحو 13 مليار دولار ويمكن الاستفادة منها في مجال استثمار النفط لزيادة الإنتاج”.

وأفاد، بأن “النسب التي حددتها منظمة أوبك لإنتاج النفط وتصديره لا يستطيع العراق الوصول إليها ما يتطلب تكثيف الجهود في الاستثمار من أجل رفع الكفاءة النفطية للبلاد”.

وبين الموسوي، ان “الزيادة تعد ايضاً فرصة لتمرير قانون صندوق الأجيال السيادي المعطل، والوفرة المالية الحالية ينبغي أن تذهب إلى مشاريع استثمارية تقلّل حالة الفقر والبطالة”.

واستطرد، ان “التعامل مع الارتفاع الحالي في الأسعار هو من مهمة السلطتين التنفيذية والتشريعية، من خلال التعاون على سن قوانين توفر إيرادات اقتصادية”.

وحذر الموسوي، من “استمرار السياسات السابقة المتمثلة بأخذ هذه الإيرادات وصرفها للموارد التشغيلية، لأننا سنكون أمام هدر للأموال واضاعة لفرصة قد لا تتكرر في المستقبل”.

ورأى، أن “واحدة من الانتقادات التي توجه حالياً للحكومة والبرلمان عدم تشريع قانون الموازنة واللجوء إلى تشريعات بديلة، في وقت نحن بحاجة إلى تنظيم قانوني يتعامل مع هذه الزيادة من أجل توظيفها بالشكل الصحيح”.

ومضى الموسوي، إلى أن “هدر الوفرة التي قد تصل خلال الستة أشهر المقبلة إلى مبالغ كبيرة جداً بالانفاق على الموارد التشغيلية، فهذا يعني أننا لم نعالج أزمة البطالة وغيرها”.

إلى ذلك، أفاد الخبير الاقتصادي الآخر نبيل العلي، أن “عائدات النفط تذهب إلى حسابات وزارة المالية التي يديرها البنك المركزي العراقي”.

وتابع العلي، أن “صرف تلك العائدات مرتبط بوجود سندات المتمثلة بقانون الموازنة الذي يتيح للحكومة العراقية إجراء الإنفاق حسب الأبواب القانونية”.

ولفت، إلى أن “المخمنين والاقتصاديين متفقون بشأن أسعار النفط على أنها لن تنخفض، وهناك من يرى أنها ستشهد ارتفاعاً لتصل إلى 180 دولاراً”، لكنه يتفق مع الموسوي بأن “الأسعار ستبقى مستمرة بما يزيد على 100 دولار لتصل إلى 120 دولاراً في أكثر الأحوال”.

وشدد العلي، على أن “الأسعار التي يتم وضعها في قانون الموازنة تخمينية وتحوطية، وفروق هذه الأسعار سيتم من خلالها تسديد العجز”.

وبلغت إيرادات النفط العراقي في الشهر الماضي أعلى مستوى لها منذ العام 1972 مسجلة 11.07 مليار دولار، وفق أرقام أولية لوزارة النفط.

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