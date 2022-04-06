تحرك أمني مباغت في بغداد يطيح بإرهابيين ويضبط متفجرات

بغداد: عبد الرحمن إبراهيم

بدون أي بيانات أو إعلان عن عملية ملاحقة لعصابات داعش الإرهابية، تحركت قوات قيادة عمليات بغداد لتنفيذ واجبات أمنية لتأمين العاصمة في جانبي الكرخ والرصافة.

وفي بداية تنفيذ هذه الواجبات، تمكنت قوة من فرقة المشاة السادسة، من إلقاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب ضمن مناطق غربي بغداد، كما تمكنت القوة نفسها بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة من ضبط عبوة ناسفة محلية الصنع عبارة عن صفيحة معدنية سعة (5) كغم من مادة الـ(C4) شديدة الانفجار وهي “مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية.

وفي عملية منفصلة تمكنت قوة تابعة للمشاة من إلقاء القبض على (13) متهما وفق مواد قانونية مختلفة أحدهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب، وضبط أسلحة وأعتدة مختلفة، بينما تمكنت قوة من مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية بالاشتراك مع مفارز الاستخبارات المتواجدة في السيطرة، ومن خلال إجراء الممارسات الأمنية وتفعيل حاسبة المطلوبين، من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب أثناء محاولة دخولهما إلى العاصمة بغداد في سيطرتي (هور رجب- الانتصار) جنوب وشرق بغداد.

وفي ديالى، تمكنت مفارز قسم شرطة بهرز بالتعاون مع قسم مكافحة المتفجرات، من ضبط كدس يحتوي على خمسة صواريخ نوع (ستريلا)، تعود لعصابات داعـــش الإرهابيـة.

في غضون ذلك، عقدت قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي مؤتمرا أمنيا موسعا بحضور قائد عمليات ديالى اللواء الركن علي فاضل عمران والتشكيلات الأمنية بالإضافة إلى 300 شخصية عشائرية واجتماعية ودينية تمثل جميع المناطق المحررة في المحافظة.

وتمخض المؤتمر عن 6 قرارات مهمة أبرزها تفعيل الجهد الاستخباري وتحديث المعلومات عن الخلايا النائمة وفتح المزيد من قنوات التعاون المعلوماتي مع العشائر مع سرية هوية المتعاونين.

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