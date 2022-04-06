بغداد: بتول الحسني

تدرس وزارة النقل مشروع إنشاء جامعة متخصصة بمجالات النقل في بغداد بغية دعم هذا القطاع الحيوي بملاكات مؤهلة أكاديميا .

وقال مدير الشركة العامة لإدارة النقل الخاص عبد العظيم الساعدي إن الشركة أعدت خططا موسعة لاستثمار البناية المركزية لمرأب البياع والساحة الخلفية للمرأب لغرض إنشاء جامعة متخصصة بمجال النقل والأساليب الحديثة لإدارة هذا القطاع الحيوي والمهم في البلاد ورفده بملاكات مؤهلة أكاديميا تعمل على تفعيل دور النقل العام في البلاد، لافتا إلى أن هذا المشروع سينفذ عن طريق الاستثمار من قبل أحد الأساتذة الأكاديميين في مجال

النقل.

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