حسم معركة التسميات والصلاحيات في البرلمان العراقي

بغداد – عبدالحسين غزال
نشبت معركة غذاها بعض النواب والكتل حول استحداث مصطلح هئية رئاسة البرلمان الذي كان يدفع باتجاه الكتلة الصدرية كونه النائب الأول لرئيس البرلمان منها ، و أصدر مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إعماماً بشأن مصطلح «هيئة الرئاسة» حاسما الجدل والتصريحات التي تفاقمت في الأيام القليلة الاخيرة. وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب الحلبوسي أن «مصطلح هيئة الرئاسة مُلغى ولا يتم التعامل به مطلقاً، وذلك استنادا للمادة (٥٤) و (٥٥) من الدستور وحسب قرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (٨٧/ اتحادية/ ٢٠١٠) والعدد (٦٠٥/ اتحادية/ ٢٠٢٢)». ووجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، الاثنين، اعماماً جديداً الى الأمين العام لمجلس النواب، بشأن القرار الأخير لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي حول تسمية «هيئة الرئاسة». وبحسب وثيقة، حصلت عليها الزمان ، فأن الزاملي وجه إعمام الى الأمين العام لمجلس النواب ودوائر وتشكيلات المجلس، أكد فيه ان صلاحية الاشراف والمراقبة على جميع الموظفين والعاملين في الامانة العامة لمجلس النواب مناطة بهيئة رئاسة المجلس، والاخيرة مسؤولة عن الامانة العامة للمجلس. وحذر النائب مشعان الجبوري، الإثنين، من تفكك تحالف «إنقاذ الوطن»، بسبب مصطلح «هيئة رئاسة مجلس النواب». وقال الجبوري في تدوينة،»تنازع الزاملي مع الرئيس الحلبوسي واصراره على انه جزء من هيئة رئاسة وليس نائباً للرئيس يهدد تحالف «انقاذ وطن» بالتصدع ان لم يتدخل السيد الصدر». وأوضح، «علماً ان وصف هيئة الرئاسة لم يرد مطلقا في الدستور، والمحكمة الاتحادية أكدت عدم وجود شيء اسمه هيئة رئاسة مجلس النواب، وانما رئيس ونائباه!».
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