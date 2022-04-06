ربط السلمان وبصية بالكهرباء الوطنية

السماوة: أحمد الفرطوسي

قالت الحكومة المحلية في المثنى إن وزارة الكهرباء وافقت على تشكيل لجنة مشتركة بهدف تنفيذ خطوط إيصال التيار الكهربائي إلى مركز قضاء السلمان وناحية بصية، اللذين يعتمدان على المولدات في تجهيز الطاقة.

وأعلن مجلس ناحية بصية خلال العام الماضي إلغاء مشروع تزويد الناحية بمولدات جديدة من منشأ أمريكي بدلا من المستخدمة منذ تسعينيات القرن الماضي، بسبب تغيير سعر صرف الدينار مما أعاق استيرادها، إذ تملك الناحية مولدتين بطاقة 3 آلاف أمبير لكل واحدة، وصلتا عبر مذكرة التفاهم خلال الحصار الاقتصادي، وأصبح وضعهما سيئا جدا، فهما تعملان منذ نحو 30 عاما، وحتى الإدامة لم تعد تنفع لهما.

ويبعد قضاء السلمان عن مركز مدينة السماوة قرابة 155 كيلومترا باتجاه بادية المحافظة مع حدود المملكة العربية السعودية، ويبلغ سكانه قرابة عشرة آلاف نسمة يعيشون فيه منذ عام 1959 من دون شبكة كهرباء وطنية، أما ناحية بصية، فتعد من أكبر نواحي البلاد مساحة، وتأسست عام 1927، بموقع محاذ للحدود العراقية السعودية، ومنذ تأسيسها لم تشهد توفير أي خدمات لسكانها البالغ عددهم 2312 نسمة.

وقال معاون محافظ المثنى علي حمزة : “إن ملاكات الكهرباء ستقوم بالتنفيذ المباشر لمشروعي خطوط إيصال التيار الكهربائي إلى قضاء السلمان وناحية بصية”.

وأشار إلى “تكليف لجنتين، الأولى من وزارة الكهرباء برئاسة مدير نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، والأخرى تضم مسؤولي الوحدات الإدارية في السلمان وبصية ودوائر توزيع الكهرباء وشبكات الكهرباء ومدير محطة إنتاج السماوة المركبة للتنسيق مع وزارة الكهرباء لتنفيذ هذه المشاريع”.

وبين أن “قضاء السلمان وناحية البصية اعتمدا خلال الأعوام الماضية على المولدات الحكومية التابعة لوزارة الكهرباء في تجهيز الطاقة”.

وأضاف حمزة أن “وزارة الكهرباء وافقت على تنفيذ مشاريع جديدة لفك اختناقات شبكة الكهرباء في مناطق المحافظة، وتجهيزها بالمحولات والأعمدة والمواد الاحتياطية التي ستسهم في تحسين وضع الكهرباء بالمثنى خلال الصيف الحالي”.

تحرير: علي موفق

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