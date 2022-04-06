عالية نصيف محذرةً من استمرار تجويع الوسط والجنوب: افتحوا المنافذ الحدودية واجعلوا الأغذية تتكدس بأبخس الأثمان 

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بالإيعاز بفتح المنافذ الحدودية في وسط وجنوب العراق وإنقاذ الناس من الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية، مبينة أن تجار اقليم كردستان فقط المستفيدون من هذا الوضع لأن منافذهم مفتوحة أمام الاستيراد وغير خاضعة لرقابة الحكومة الاتحادية.

وقالت في بيان اليوم :” ان حملة تجويع الجنوب مازالت مستمرة، فقد ارتفعت بشكل كبير أسعار المواد الغذائية الأساسية كالخضروات والدجاج واللحوم والأسماك، وبالنتيجة صار الأهالي حاقدون على المنتج الوطني ويعتبروه مجرد أكذوبة تسببت في حرمانهم من الأغذية والمواد الأساسية في حياتهم ” ، متسائلةً :” هل تجوّل مسؤول في أسواق البصرة ليتعرف على أسعار المواد الغذائية فيها؟ هل يعلم كيف يعيش الناس في ظل الإغلاق المستمر لمعبر الشلامجة؟ هناك مجاعة قادمة في البصرة وعموم المحافظات الجنوبية بسبب سيطرة بعض التجار الأكراد على استيراد المواد الغذائية “.

وبينت نصيف :” ان حماية المنتج الوطني يجب أن لايكون ثمنها تجويع الشعب، وما يحصل اليوم هو تخبّط واضح من قبل المؤسسات التنفيذية وسوء تخطيط وغياب العقلية الاقتصادية في إدارة البلد، وكالعادة الفقير يزداد فقراً والحيتان (في بغداد والإقليم) يزدادون ثراءً “.

وشددت نصيف على :” ضرورة قيام رئيس الوزراء بالإيعاز بفتح المعابر الحدودية في الوسط والجنوب وأولها معبر الشلامجة والسماح بدخول كافة المواد الغذائية وجعلها مكدسة في الأسواق بأبخس الأثمان، طالما أن الدولة فشلت في النهوض بالصناعة والزراعة طيلة العشرين سنة الماضية “.

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