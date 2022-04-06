«فريق الخفاف» يدخل على خط الأزمة وينفذ أول عمليات اغتيال ضد نواب «الثلاثي»

بغداد/ تميم الحسن

رسميا دخلت مجموعة “الخفاف”، وهو جناح اغتيالات لاحد الفصائل، على خط الازمة السياسية بعد تسجيل محاولة اغتيال شمالي العاصمة. وجرت الحادثة التي طالت 3 نواب من التحالف الثلاثي، عشية انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية.

وتؤشر المحاولة الى انعطافة خطيرة في الخصومة التي بدأت عقب مقاطعة القوى الشيعية جلسات البرلمان، والتي باتت تعرف بـ “الثلث المعطل».

وأربكت “مهلة الصدر” الاخيرة، مجموعة الإطار التنسيقي الذي يحاول الان بشتى الطرق كسر تجميد المفاوضات.

وبدأ منذ يوم الاحد الماضي، تعليق المفاوضات من جانب الصدريين الى ما بعد عطلة عيد الفطر.

وفي غضون ذلك أطلق مجهولون النار، مساء الاثنين، على ثلاثة نواب، اثنان منهم تابعين للتيار الصدري في منطقة الراشدية، شمالي العاصمة.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد حذر في وقت سابق، من حدوث “تصفيات” قد تطاله هو نفسه او حلفاءه.

وبحسب مصادر امنية، ان الهجوم حدث اثناء جولة مشتركة للنائبين علي وحسام الساعدي من التيار، ومحمد فاضل الدليمي من تحالف السيادة قرابة منتصف ليلة أول أمس.

وكان الدليمي وهو مرشح فائز عن تحالف عزم ضمن “السيادة”، قد تغلب بفارق اقل من 100 صوت عن المرشح الخاسر الذي يليه في حال فراغ مقعد الأول في البرلمان، علي الفياض عن دولة القانون.

وبعد المحاولة الفاشلة، كتب النائب عن التيار علي الساعدي، في صفحته على “فيسبوك”: “لن تثنينا رصاصات الغدر عن السير بطريق الإصلاح الذي خطه سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) لإنقاذ الوطن”.

وكانت معلومات قد وردت الى (المدى) قبل شهرين، أفادت باحتمال قيام مجموعة اغتيالات يطلق عليها اسم “الخفاف”، لسرعة تنفيذها، عمليات اغتيال لأطراف التحالف الثلاثي.

وبدأت هذه المجموعة تنشط من جديد في حوادث قتل جرت في شباط الماضي في محافظة ميسان، عقب اغتيال قاضي وضابط في الداخلية.

وقالت المصادر حينها لـ(المدى) ان “هذا الفريق متورط بعمليات اغتيال جرت ضد ناشطين في أعقاب تظاهرات تشرين وما بعدها”.

والمختلف في هذا الفريق، انه يعمل بـ “الخفاء” مع أحد الفصائل المسلحة -الذي لم تذكر المصادر اسمه بالتحديد – حيث يمكن تملص الفصيل بسهولة في حال اتهامه بعمليات الاغتيال المنفذة من تلك المجموعة.

وجرى التطور الاخير بعد سلسلة من الاحداث التي استهدفت “شركاء الصدر”، حيث قبل أسبوع سوى الحزب الديمقراطي الكردستاني، مقره في بغداد احتجاجا على حرقه من قبل جماعات يعتقد انها تابعة لأحد الفصائل.

كما كانت اربيل، والتي تعد من أهم حلفاء التيار الصدري، قد تعرضت الى القصف بـ12 صاروخا “بالستيا” الشهر الماضي، أطلقت من إيران.

وقبل ذلك كانت صواريخ وعبوات ناسفة استهدفت مقر الحزب الديمقراطي نفسه قبل هدمه، ومنازل تابعة لـ”تقدم”، من بينها منزل زعيم التحالف ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وهو “حليف الصدر” ايضا، في الكرمة شرق الفلوجة.

وأشار زعيم التيار الصدري، في شباط الماضي، في تغريدة على “تويتر” مستخدما بيتا شعريا، بانه “لا يخشى الموت” على إثر إعلانه وجود تهديدات تطال مشروع حكومة الاغلبية.

واكد الصدر في تغريدته: “مرة أخرى تتصاعد أصوات الوحوش الكاسرة التي لا تعي غير التهديد.. مرة أخرى يهددون الحلفاء والشركاء في حكومة الأغلبية الوطنية”.

وأضاف الصدر موجها كلامه للجهات التي تطلق التهديدات “كفاكم تهديدا ووعيدا فنحن لن نعيد البلد بيد الفاسدين ولن نبيع الوطن لمن خلف الحدود”.

وشدد الصدر على أنه لن يقف “مكتوف الأيدي” ويسمح “للإرهاب والفساد” بالتحكم في العراق.

وكانت أطراف في الإطار التنسيقي، قد شككت برواية “الصدر” حول وجود تهديدات، وطالبت بإظهار الدليل.

وقال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حينها: “ما شهدناه وسمعناه مؤخرا في وسائل الاعلام عن وجود تهديدات لحياة بعض الشخصيات السياسية، نحن نرفضها بشكل قاطع، لكننا في الوقت ذاته نستغرب من كثرة الحديث عن التهديد من دون تقديم ادلة”.

واضاف المالكي في تغريدة نشرها في شباط على “تويتر” “فأما إذا كان التهديد صحيحا، فنطالب هذه الشخصيات بتقديم ادلتها أمام القضاء، وسنكون متضامنين معها، وإذا لم يثبت التهديد بأدلة قاطعة، فإننا نطالب القضاء بمحاسبتهم منعاً لإرباك الامن والاستقرار والسلام في البلاد”.

خارج «عزلة الصدر»!

وعلى الرغم من «هدوء الصدر» ونشره لأدعية دينية خلال فترة اعتكافه التي حددها بـ40 يوماً (شهر رمضان اضافة الى عطلة العيد)، فان الاحداث في الخارج تتسارع.

فمن المفترض ان تنتهي اليوم الاربعاء، المهلة الدستورية الاخيرة للبرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية.

وكانت آخر جلسة في البرلمان جرت الاربعاء الماضي، حيث فشل التحالف الثلاثي (انقاذ وطن) في تأمين اغلبية الثلثين المطلوبة لانتخاب “الرئيس”.

وجرت هذه الجلسة عقب فتح البرلمان في 6 آذار الماضي، باب الترشيح للمنصب للمرة الثالثة، على ان تجري لمرة واحدة.

وتقع على البرلمان حسب المادة 72 ثانيا/ ب، مهمة “انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد له”.

ووصل عدد المرشحين للمنصب الى أكثر من 40 اسماً، أبرزهم مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر احمد الذي حل بديلا عن المرشح السابق هوشيار زيباري الذي ابعد عن التنافس بقرار قضائي بسبب اقالته من البرلمان في 2016 على إثر اتهامات فساد لم تثبت، بحسب تصريحات للأخير.

الى جانب برهم صالح، وهو رئيس الجمهورية الحالي، والمرشح عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومدعوم ايضا من الإطار التنسيقي، على الرغم من ان “العصائب” وهي احد أطراف الكتل الشيعية كانت قد رفعت دعوى ضد الاول بتهمة “خرق الدستور”، ومازالت قائمة.

وحتى الان لا توجد اية تعليقات رسمية من الحكومة او البرلمان بعد دخول البلاد رسميا حالة “الفراغ الدستوري”.

بدوره يقول محمد عنوز، وهو نائب مستقل، لـ(المدى) ان “الازمة ستستمر إذا لم ينحّي طرفي الازمة الخلافات ويلتفتون الى الشعب العراقي”.

عنوز وهو نائب عن النجف، أكد بان دعا الى حضور كل القوى “الموالاة والمعارضة” الى البرلمان ودخول الجلسات “ومناقشة كل المشاكل”.

واضاف النائب المستقل: “لم يلب أحد تلك الدعوى بسبب التخندق بين طرفي الخصومة وترك البلاد” في حالة فوضى.

وكانت طروحات قد أطلقت خلال الفترة الماضية، للخروج من الازمة منها “حل البرلمان” واجراء انتخابات مبكرة جديدة، و”تعديل الدستور”.

والحالتين بحاجة الى وجود ثلثي البرلمان، وهو ما يعني العودة الى نفس المشكلة، فيما كانت قضية تعديل الدستور، قد فشلت بعد تشكيل البرلمان لجنتين وثالثة من رئاسة الجمهورية منذ 2006-2021 ولم تصل الى نتائج.

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