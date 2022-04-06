لجنة اعمار الموصل تكشف حصيلة مشاريعها المقبلة والمطار على رأس الهرم

أعلنت لجنة اعمار الموصل، يوم الأربعاء، عن 249 مشروعاً ستطلق في محافظة نينوى من أموالها المجمدة لدى بغداد، وفيما بينت أن 54 مشروعاً جاهزة للبدء فيها في المرحلة الأولى، أكدت ان ثلاثة مشاريع تعد الأهم من بينها أبرزها المطار.

وقال الرئيس التنفيذي للجنة اعمار الموصل عبد القادر الدخيل إن “عدد المشاريع من أموال الموصل المجمدة لدى بغداد بلغ 249 مشروعاً من بينها 161 مشروعاً وصلت الى المحافظة وجاهزة للاعلان عنها، فيما أعلن حتى اليوم عن 54 مشروعاً في المرحلة الأولى”.

وأضاف الدخيل أن”هناك ثلاثة مشاريع مهمة، هي مشروع المطار، ومشروع الواجهة النهرية للموصل القديمة وتحويلها الى كورنيش، ومشروع انشاء مجسرات داخل الموصل والتي يبلغ عددها 6 مجسرات”.

واشار الدخيل الى ان “المدينة ستشهد تغييراً كبيراً خلال هذا العام، وهذه الاموال المجمدة من احداث احتلال الموصل ستنفق كلها على مشاريع المحافظة”.

وكان محافظ نينوى نجم الجبوري أعلن ، في 29 اذار 2022، عن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تأهيل مطار الموصل من تخصيصات الأموال المجمدة.

وكانت اللجنة العليا لإعمار الموصل أعلنت ، في الأول من تموز 2021، استحصال الموافقة على إنشاء ثلاث مجسرات جديدة في الجانب الايسر من المدينة، واستئناف العمل بآخرين في الجانب الأيمن، توقف العمل فيهما عام 2014.