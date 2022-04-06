لجنة لتقصي أسباب نفاد الأدوية في الإقليم

كشف وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان سامان برزنجي، أمس الثلاثاء، عن تشكيل لجنة لتقصي أسباب نفاد الأدوية في مستشفيات الإقليم.

وقال برزنجي في مؤتمر صحفي على هامش مشاركته مراسيم افتتاح مركز صحي تابعته (المدى)، إن “مشكلة نفاد الأدوية في مستشفيات السليمانية أنه لم يتم صرف المستحقات المالية للشركات التي تزود المستشفيات بالأدوية والمسألة ليست لها علاقة بالوزارة لأننا أعطينا كامل الصلاحيات للمديريات العامة للصحة في الإقليم لشراء الأدوية وصرف الأموال ولكن لم تصرف الأموال لأنهم يقولون لا توجد أموال في المصارف في السليمانية”.

وأضاف “لهذا شكلنا لجنة من قبل مجموعة من المستشارين والمختصين في وزارتي الصحة والمالية لمعرفة أسباب عدم وجود سيولة مالية في مصارف السليمانية وعلى وزارة المالية أيضا ان تعطي توضيحات لاطلاع الرأي العام على حيثيات المشكلة”.

وأشار إلى أن “حكومة الإقليم ووزارة الصحة ليستا المذنبتين في هذه القضية وإنما الجهة المسؤولة هي المديرية العامة للصحة في السليمانية ولهذا بدأنا بتشكيل هذه اللجنة للتحقيق في الأمر”.

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