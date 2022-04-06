مبادرة قمر داخلية اللواء الدكتور سعد معن

نيرة النعيمي

في خطوة لرسم الابتسامة على وجوه الأيتام، نظم السيد مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء الدكتور سعد معن مبادرة إنسانية للأيتام المتواجدين في دار فرح التي يديرها الإعلامي الزميل علي عذاب، من خلال إعداد وجبة فطور وفحص للأسنان في المركز الوطني لطب الأسنان

كما تخلل المبادرة توزيع الهدايا على احباب الله الذين نطقت ابتساماتهم قبل ألسنتهم في مساء كانت أجواءه إيمانية رمضانية عامرة بحب الله والحياة.

من جانبه قدم الزميل علي عذاب الشكر والتقدير لجميع من سعى في هذه الخطوة التي وصفها بأنها جاءت من قلوب تحمل الإنسانية بكل معانيها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط