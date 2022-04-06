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مسرور بارزاني: ستبقى كوردستان ملاذاً لكل الفارين من العنف والاضطهاد

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني،  الثلاثاء، أن كوردستان ستبقى ملاذاً لكل الفارين من العنف والاضطهاد.

جاء ذلك في تغريدة نشرها رئيس الحكومة، بمناسبة الذكرى السنوية لصدور قرار مجلس الأمن الدولي  رقم 688 الذي أدى إلى حماية أهالي إقليم كوردستان وأفضى فيما بعد إلى فرض منطقة حظر طيران وكان السبب وراء تحقيق الأمن والاستقرار في كوردستان.

وقال مسرور بارزاني عبر تويتر: «في مثل هذا اليوم من عام 1991، حشد شركاؤنا تحالفًا دوليًا وأكبر مهمة إنسانية لمنع المزيد من الإبادة الجماعية لشعبنا».

وأضاف «لا تزال كوردستان اليوم ملاذًا لكل الفارين من العنف والاضطهاد».

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