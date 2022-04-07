أسعار #النفط ترتفع من أدنى مستوى لها خلال ثلاثة اسابيع

شهدت أسعار النفط في الاسواق العالمية اليوم الخميس (7 نيسان 2022) ارتفاعاً من أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع لمسها في الجلسة السابقة بعد أن أعلنت الدول المستهلكة إطلاق كميات ضخمة من النفط من احتياطيات الطوارئ، حيث لاتزال المخاوف بشأن نقص الإمدادات تخيم على توقعات السوق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار أو 1.4% إلى 102.52 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) بمقدار 1.55 دولار أو 1.6% إلى 97.78 دولار للبرميل.

فيما انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 5% في الجلسة السابقة وبلغا أدنى مستويات إغلاق لهما منذ 16 من شهر آذار.

اتفقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء على الإفراج عن 60 مليون برميل علاوة على 180 مليون برميل، أعلنت عنها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي للمساعدة في خفض الأسعار في سوق ضيقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأدت المحادثات غير المباشرة المتوقفة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إحياء اتفاق 2015 بشأن برنامج طهران النووي إلى تأخير إضافي لاحتمال رفع العقوبات عن النفط الإيراني، مما أبقى السوق مشددة.

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