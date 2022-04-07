إنتاج إنارة محليَّة موفرة للطاقة

بغداد: بتول الحسني

أنتجت الشركة العامة للصناعات الكهربائيَّة والإلكترونية تراكيب إنارة اقتصادية موفرة للطاقة وصديقة للبيئة ضمن مواصفات ومعايير دولية تحت اسم (نوار).

وقال مدير الشركة سفيان فوزي الجبوري : إنَّ “التراكيب توفر 75 ـ 100 بالمئة من الطاقة الكهربائية، حيث تم تجهيز الشوارع الحيوية في العاصمة، وهناك جهود لتجهيز المحافظات الجنوبية بها”. وأوضح أنَّ “الإنارة القديمة التي تعمل بالصوديوم كانت تستهلك كميات كبيرة من الطاقة تعادل أضعاف المصابيح الجديدة”.

وأشار إلى “المباشرة كتجربة أولية بنصب تراكيب الإنارة الاقتصادية في منطقة المنصور، بداية من ساحة أبو جعفر المنصور إلى تقاطع الرواد”.

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