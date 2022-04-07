الإطار التنسيقي يجدد تأكيده: لن نتنازل عن الكتلة الأكبر

جدد الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، أمس الأربعاء، تأكيده على عدم التنازل عن تشكيل الكتلة الأكبر داخل قبة مجلس النواب.

وقال النائب عن الإطار التنسيقي حيدر اللامي في تصريح لـ(المدى)، إن الإطار “لن يتنازل عن تشكيل الكتلة النيابية الأكبر داخل قبة مجلس النواب”، مبينا أن “الكتلة الأكثر عددا تعتبر الضامن الأساسي لاستمرار العملية السياسية لأنها سترسم معالم المرحلة المقبلة من خلال اختيار رئيس الوزراء”.

وأوضح، “يجب أن يكون هناك اتفاق بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لتكوين الكتلة الأكبر”، مبينا أن “اختيار رئيس الوزراء شأن شيعي ويجب أن يكون داخل البيت الشيعي حصرا”، وهو الأمر الذي يرفضه التيار الصدري رفضاً باتاً. وأضاف اللامي، أن “الإطار التنسيقي يعمل على الاتفاق مع السيد الصدر ومن ثم الاتفاق مع باقي الأطراف السياسية”، مبينا: “ليس لدينا خلاف على أي شخص يتم ترشيحه من قبل الصدر”. وتابع، “نحن في عمل دؤوب ودائم للتفاهم مع الصدر”، لافتا إلى أن “الزيارات مستمرة بين الإطار والتيار والأجواء إيجابية إلى الآن”. وكان الصدر أعطى مهلة 40 يوما للإطار التنسيقي وحلفائه الذين يشكلون الثلث المعطل في مجلس النواب بـ 126 مقعداً من أصل إجمالي عدد النواب البالغ 329 نائبا للدخول في حوارات مع الكتل النيابية الأخرى لتشكيل حكومة تكون الكتلة الصدرية خارجها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط