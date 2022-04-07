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السيد الغانمي يوجه بتوزيع ثلاثة آلاف حصة اغاثية على النازحين في ديالى

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 وجه وزير الهجرة والمهجرين بالوكالة السيد عثمان الغانمي بتكثيف العمل لجميع مفاصل الوزارة.

 كما أوعز سيادته بالاستمرار بخطة شهر رمضان المبارك من قبل الفرق الميدانية وتوزيع ثلاثة آلاف حصة إغاثية من المساعدات بين الأسر النازحة في قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى، والتي تضمنت سلات غذائية وأخرى صحية إضافة إلى مستلزمات منزلية

    وعلى صعيد متصل أكد السيد الغانمي على الفرق الميدانية لوزارة الهجرة والمهجرين المساهمة في إعادة تأهيل الأبنية العشوائية للنازحين، فضلا عن دعم المشاريع المتوسطة للعائدين بالتنسيق مع المنظمات المدنية والدولية.

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