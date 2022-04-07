الصحة تحذر فئات الاختطار العالي من ترك جرعة لقاح كورونا الثالثة

بغداد/ فراس عدنان

حذرت وزارة الصحة المواطنين من ترك الجرعة الثالثة للقاح كورونا لاسيما فئات الاختطار العالي، مؤكدة أن تصفير الوفيات الناتجة عن الفايروس بحاجة إلى مزيد من الالتزام بالإجراءات الوقائية، مشددة على أن خطر الموقف الوبائي لم ينته رغم تراجع أعداد الإصابات إلى مستويات متدنية للغاية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن “المؤشرات الوبائية في العراق بانحسار وتراجع مستمر، وهذا يؤدي إلى أننا نتجاوز الموجة الرابعة بسلام”.

وتابع البدر، أن “الموجة هذه كانت اقل من سابقاتها بشكل عام، وهناك مؤشرات على إمكانية ظهور موجة جديدة، وقد حصل ذلك في بعض الدول”.

وأشار، إلى أن “العراق لم يسجل موجة جديدة لغاية الوقت الحالي، وكذلك الحال بالنسبة للمتحورات الجديدة”، لافتاً إلى أن “اغلب الإصابات التي يتم تسجيلها في الوقت الراهن تعود إلى متحور أوميكرون”.

وبين البدر، أن “عمليات التطعيم بالتلقيح مستمرة رغم الانخفاض النسبي في الاقبال وهذا أمر سلبي وغير صحيح”، مشدداً على أن “أغلب الإصابات تم تسجيلها لغير الملقحين”.

وأورد، أن “اللقاحات فعّالة ضد أكثر من متحور من متحورات كورونا”، مبيناً أن “وزارة الصحة استمرت في تطوير القدرات التشخيصية والعلاجية وفتح المؤسسات الصحية وزيادة أعداد الاسرّة وتطوير البروتوكول العلاجي والحصول على اللقاحات طيلة المدة الماضية”.

ويرى البدر، أن “تراجع عدد الإصابات أدى إلى تراخي المواطنين في الحصول على اللقاحات بل أن البعض منهم ترك الجرعة الثانية وهذا أمر غير صحيح بالمرة”.

وأكد، ان “القول بأن خطر كورونا قد انتهى غير صحيح، فقد تكون هذه الموجة هي الأخيرة لكن على العراقيين أن يتحسبوا لكل تطور يحصل، من خلال زيادة المناعة المجتمعية”.

وأردف البدر، أن “المتحور الذي ينتشر حالياً في الصين من المتوقع أن يصل إلى جميع البلدان ومنها العراق كما حصل مع غيره، لكننا نأمل ونعمل على منع وصوله، مع ضرورة التأكيد على الإجراءات الوقائية التقليدية وهي غسل اليدين والتعقيم المستمر والحصول على اللقاحات”.

وحذر، من “تجاهل الجرعة الثالثة لاسيما من فئات ذوي الاختطار العالي والمصابين بأمراض مناعية ومزمنة وكبار السن”، وأفاد، بأن “التحسن النوعي في الموقف الوبائي لا يعني أن العراق قد تجاوز الخطر، خصوصاً ونحن نسجل عشرات الإصابات يومياً، مع وجود حالات وفاة وأن كانت قليلة جداً، لكننا نطمح إلى تصفير الوفيات وهذا يتطلب منا جهداً كبيراً على صعيد الإجراءات الوقائية والالتزام بها من جميع فئات المجتمع العراقي”.

ومضى البدر، إلى “عدم إمكانية التوقع بنسبة تأثير المتحورات الجديدة لفايروس كورونا، فقد تكون بخطورة اقل كما حصل مع أوميكرون وقد تكون أكثر من ذلك، لكننا نؤكد أن اللقحات فعّالة لجميع المتحورات ووفرت حماية بنسب تصل إلى 92% وحتى أن المصابين من المطعمين كانت اصابتهم خفيفة لا تستدعي الدخول إلى المستشفى”.

وكانت وزارة الصحة قد سجلت انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الإصابات بفايروس كورونا منذ الشهر الماضي بعد موجة وصفت بأنها قليلة الخطورة مقارنة بسابقاتها.

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