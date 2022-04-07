العراق يجيب عن 16 سؤالاً أوروبيّاً بشأن رفع الحظر عن الطائر الأخضر

أعلنت وزارة النقل، الخميس، عن إجابتها عن 16 سؤالاً أوروبيَّاً بشأن رفع الحظر عن الطائر الأخضر.

وقال وزير النقل ناصر الشبلي في تصريح وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن “وكالة السلامة الأوروبية أرسلت 16 سؤالاً بشأن رفع الحظر عن الطائر الأخضر، وتمَّت الإجابة عن هذه الأسئلة”.

وأضاف الشبلي، “إننا ننتظر قناعة الوكالة بهذه الأجوبة من عدمه”، مشيراً إلى أنَّ “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتمع مع السفير الأوروبي ووعده برفع الحظر قريباً”.

وكان وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي أعلن في وقت سابق، عن بحث رفع الحظر الأوروبي عن الطائر الأخضر مع منظمة الاياتا، فيما أكَّد أنَّ رفع الحظر بات قريباً جداً. انتهى/25

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