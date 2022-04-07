القبض الى 30 متسللاً آسيوياً حاولا دخول العراق



أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، القبض على (٣٠) متسللا من الجنسية الاسيوية حاولوا الدخول الى الاراضي العراقية بصورة غير رسمية من محافظة ميسان .

وذكرت الوكالة في بيان أنه “من خلال مهامها في مسك الحدود العراقية مع دول الجوار ومنع المتسللين وتجار الجريمة المنظمة من تنفيذ مأربهم وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تلقي القبض على (٣٠) متسللا من الجنسية الاسيوية حاولوا العبور الى الاراضي العراقية بصورة غير شرعية عبر محافظة ميسان وكذلك القاء القبض على (٣) مهربين عراقيين المشتركين بعملية التهريب اعلاة”.

وأضافت أن “عملية القاء القبض تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة المهربين من خلال زرع عناصر داخلهم” .

وأكدت أنه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المهربين والمتسللين واحالتهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل”.

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