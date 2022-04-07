برنامج لتبادل الأفكار بين طلبة جامعتي الموصل ونورث كارولاينا الأميركية

ترجمة / حامد احمد

سلط تقرير أخباري أميركي الضوء على برنامج افتراضي مبتكر بين جامعتي الموصل ونورث كارولاينا في الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن فقراته تساعد طلاب الجامعتين على فهم الأفكار في تواصل أسبوعي، مشدداً على أن العراقيين نقلوا من خلاله طبيعة الحياة في البلاد. وذكر تقرير موقع (أندي ويك) الاخباري الأميركي، ترجمته (المدى)، أن “الطالبة، نورا الجدو، من جامعة الموصل كانت قبل سنتين قد قررت ان تغادر العراق”.

وتابع التقرير، أن “الطالبة، أيدن يوسف، من جامعة نورث كارولاينا في الولايات المتحدة، كانت في الوقت ذاته يراودها الشك من انها لن تتمكن من رؤية العراق”.

وأشار، إلى أن “برنامج تبادل افتراضي مبتكر ما بين جامعة الموصل وجامعة نورث كارولاينا مكّن طلاب الجامعتين من فهم تجارب وأفكار البلدين من خلال تواصل اسبوعي يتشارك فيه طلاب الجامعتين تطلعاتهم وتجاربهم رغم بعد المسافة بينهما والتي تقدر بحدود 6 آلاف ميل”.

وقالت هبة عز الدين، طالبة من جامعة الموصل، “في الواقع نحن لا نبغض أي شخص لا نعرفه، وهذا الشعور يساعدنا في تطوير كثير من الأشياء، لأنني اعتقد انه من المهم ان نتشارك مع اشخاص آخرين غيرنا من لغات وثقافات مختلفة.”

وأوضح التقرير، أن “تنظيم داعش الإرهابي كان قد سيطر على الموصل للفترة من عام 2014 لحد عام 2017 قتل خلالها آلاف المدنيين وأغلقت المدارس والجامعات ودمرت في حينها مواقع تاريخية وقطع أثرية”.

وينقل التقرير عن الجدو القول “رغم ان الموصل عاشت حالة حرب على نحو كبير وأنها تحررت منذ فترة قريبة وما تزال تتعافى من جراحها، فانه في الوقت نفسه إذا ما تواصلت مع شريحة الشباب هناك فستجد مواهب مذهلة وانجازات حقيقية، لو كنت قد سألتني قبل سنتين مضت، كنت سأجيبك بكل تأكيد بأنني اريد مغادرة العراق ولن ارجع لأنه ليس لدي مستقبل هنا.”

وبين التقرير، أن “محاضرات الجدو في جامعة الموصل الهمتها بأن تبقى. قالت ان اقرانها دفعوها لان تكون أفضل نسخة من نفسها”.

وتقول الجدو “كل أسبوع اندهش اكثر واكثر بأفكار الجيل الجديد من الشباب، الموصل تنبض بالحياة.”

وعلى الجانب الآخر، أفاد التقرير، بأن “الطالبة ايدن يوسف قد ترعرعت في مدينة غولسبورو بولاية كارولاينا وسط عائلة عراقية، وقالت انه من المؤسف ان تسمع شائعات عن العراق وهي في أميركا”.

وتؤكد يوسف “اريد فقط ان يعرف الناس بان الحياة مفعمة هناك في العراق، وانهم سعداء بحياتهم هناك، وانه ليس بلدا خاليا من الحياة كما يعتقد البعض.”

ويواصل التقرير، أن “يوسف لم تر العراق في حياتها ولكنها تخطط الان لزيارتها الأولى للبلد بسبب التواصل الذي تجريه مع طلبة آخرين في العراق”. ولفت، إلى ان “يوسف من فترة طويلة تعتقد عائلتها أن الرجوع للعراق محفوف بالمخاطر، ولكن أحد الطلبة العراقيين ساعد عائلتها للاقتناع بان الوقت حان للتخطيط لأول رحلة لهم سوية للعراق”.

وذكرت يوسف، أن “الجدو أبلغتنا بان الحياة مفعمة في الموصل، وليس هناك سبب يمنعكم من المجيء، اخبرت جدي وقلت له، نريد ان نزور العراق، وقال لي، سآتي معكم.”

وشدد التقرير، على أن “طلبة الجامعتين اعتادوا على التواصل فيما بينهم في صباحات أيام السبت، وهو جزء من مبادرة جامعة الموصل لبناء السلام، وهو واحد من أوائل برامج دراسات السلام الاكاديمية في الشرق الأوسط”.

وقالت هجران الصالحي، مساعدة أستاذ في قسم الفلسفة بجامعة الموصل، ان “برنامج السلام يهيئ الطلبة لمعالجة المشاكل الموجودة في مدينة الموصل والعراق على نحو أوسع، وأن الامن لا يمكن ان يصنع عبر السلاح فقط.”

وأردف التقرير، ان “البروفيسورة نور غازي المحاضرة في قسم السلم والحرب في جامعة كارولاينا بالتعاون مع جامعة الموصل تقوم بتسهيل عملية التواصل والتي بدأت درسها في ربيع عام 2021 حول الحروب في تاريخ العراق الحديث”.

وتقول غازي، التي غادرت للولايات المتحدة عام 2008 مع أهلها من الموصل وحصلت على شهادة الماجستير هناك، إن “عملية تبادل أفكار الطبلة والتواصل فيما بينهم كانت بمثابة بوابة فتحت انظار الطلبة الأميركان حول العراق”.

وتابعت غازي “كنت أقول لهم انظروا الى الأشياء من منظور مختلف، هناك دائما جانب آخر من القصة مخفي عنكم”.

وذهب التقرير، إلى أن “أحد لقاءات يوم السبت عبر قناة التواصل شهد سؤالاً طرحه طالب من جامعة نورث كارولاينا على الطلاب العراقيين في الموصل ما الذي يجعلهم يتفاءلون، أجابت الجدو في تعليقها كم هي سعيدة وزملاؤها في إعادة فتح المكتبة المركزية لجامعة الموصل”. وكان تنظيم داعش قد أقدم على حرق آلاف محتويات المكتبة التي تحوي ما يقارب من مليون كتاب وخرائط ومخطوطات يعود تاريخها لعدة قرون مضت، الخسارة كانت لا توصف”.

ومضت الجدو إلى أن “من أحدث الإنجازات التي تحققت في المدينة مؤخرا هو إعادة افتتاح المكتبة المركزية، من المفترض ان تكون مكتبة جامعة الموصل من أضخم المكتبات في الشرق الأوسط، ونحن فعلا فخورون بهذا الإنجاز”.

عن موقع: (أندي ويك) الاخباري الأميركي

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