بلطجية الحكومة السويدية تقمع بالعنف إعتصام العائلات في ستوكهولم

إيهاب مقبل

بشار الأسد أرحم لنا من السويد، فلاديمير بوتين هو ملاك من السماء مقابل السويد، هكذا تعالت صرخات العائلات العربية والمُسلمة بعد هجوم بلطجية الحكومة السويدية على إعتصامهم في ساحة سيرغل توري بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

ففي الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت ستوكهولم، شنت بلطجية الحكومة السويدية هجومًا على إعتصام العائلات المطالبين بإعادة أبنائهم المُختطفين من قبل دائرة الشؤون الإجتماعية المعروفة بإسم “السوسيال”.

وفي تسجيل بُث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، عمل بلطجية الحكومة السويدية على ضرب النساء وسحلهن بالأرض، في إنتهاك صارخ للقانون السويدي.

وعلى الرغم من أن إعتصام العائلات قانونيًا، إلا أن قرارًا سياسيًا أصدرته بلدية ستوكهولم بإزالة المعتصمين بالقوة.

وكانت العائلات قدْ دخلت في حالة إعتصام منذ حوالي أسبوعين، مطالبين سلميًا بإعادة أطفالهم المُختطفين من قبل السوسيال السويدي.

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