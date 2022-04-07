دولة القانون يحدد سبب الإنسداد السياسي الحالي في العراق

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، انه يجب ان تتوافق الكتل السياسية خصوصًا في الدورة الحالية.

وقال السلامي في تصريح ان “الانسداد السياسي الحاصل في الوقت الحالي نتيجة الإشكالات التي رافقت العملية الانتخابية لذلك يتوجب ان يكون هنالك توافق وعدم تفرد بالسلطة خصوصًا في هذه الدورة”.

وأضاف ان “الإطار التنسيقي قدم اعتراضات كثيرة لدى المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لان الامر يتعلق أيضًا بمستقبل العملية السياسية”.

وتابع، ان “العملية السياسية في العراق اسست على التوافق والشراكة وهذا ما تم التعارف عليه في الدورات السابقة”.

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