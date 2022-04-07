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فتح جميع المنافذ لتسهيل دخول المواد الغذائية

أفادت هيئة المنافذ الحدودية بفتح جميع المعابر مع دول الجوار الواقعة تحت سيطرة السلطات الاتحادية لتسهيل دخول المواد الغذائية.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في حديث إذاعي تابعته (المدى)، إن “هيئة المنافذ الحدودية ملتزمة بتنفيذ القرارات الحكومية الخاصة بإدخال المواد الغذائية إلى العراق”.

وأضاف القيسي، أن “مهامنا هي الرقابة والاشراف وتنفيذ ما يصدر من الجهات المختصة وليس من مهامنا المنع”.

يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قرارات من مجلس الوزراء بفتح باب الاستيراد لثلاثة أشهر من أجل إدخال جميع المواد الغذائية لتلافي موضوع ارتفاع الأسعار.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد في مؤتمر صحفي إن “الحكومة العراقية اتخذت عدة قرارات، بعضها تم تنفيذه على أرض الواقع لمواجهة الأزمة الغذائية”.

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